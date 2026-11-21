شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحركًا جديدًا في الأسعار، مع إعلان زيادة أسعار عدد من الطرازات الاقتصادية، بنسب متفاوتة تصل إلى 12%، في خطوة تضاف إلى التغيرات السعرية التي يشهدها قطاع المحمول، وتضع المستهلكين أمام ضرورة متابعة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن هذه الفئة تحظى بإقبال واسع من المواطنين.

زيادة أسعار نوعين من الهواتف المحمولة

وكشف محمد هداية، رئيس شعبة المحمول بالجيزة، عن زيادة أسعار نوعين من الهواتف المحمولة الاقتصادية اليوم، بنسب تتراوح بين 8% و12%، موضحًا أن الزيادة تختلف من طراز إلى آخر وفقًا للأسعار الجديدة المقررة لكل هاتف.

وأوضح هداية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الزيادات الجديدة شملت هاتفين من الفئة الاقتصادية، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار أحدهما إلى 12%.

التغيرات السعرية المتلاحقة

وأضاف أن التغيرات السعرية المتلاحقة في سوق المحمول تجعل متابعة الأسعار المحدثة أمرًا ضروريًا أمام المستهلكين قبل الإقدام على الشراء، لا سيما في ظل اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على الهواتف الاقتصادية باعتبارها الخيار المناسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المادية.

استمرار متابعة تحركات السوق

وأشار رئيس شعبة المحمول بالجيزة إلى أهمية استمرار متابعة تحركات السوق خلال الفترة المقبلة، لرصد تأثير الزيادات الجديدة على معدلات البيع والشراء، ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمستهلكين.