فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقا في اختراق محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية، والتي تُعد بمثابة شريان حيوي للربط بين أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.

ونقلت "CNN " عن مصادر مطلعة القول بأن هذا الاختراق -الذي يُعتقد أن قراصنة إلكترونيين يقفون وراءه- يُعد الثاني من نوعه الذي يستهدف "المركز الوطني للمعلومات الجنائية" (NCIC) خلال الأشهر الأخيرة.



وتُستخدم قاعدة بيانات "المركز الوطني للمعلومات الجنائية" من قِبل أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات الاعتقال والتحقق من الخلفيات الجنائية للأفراد.

ويأتي الكشف عن هذا الاختراق الأخير في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تهدئة المخاوف العامة بشأن الأمن السيبراني في البلاد، وذلك في أعقاب سلسلة من الأعطال البارزة التي طالت بنوكاً، ووكالة الأمن القومي، ونظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

اختراقات سابقة

في سبتمبر الماضي، تعرض الموقع الإلكتروني المخصص للوظائف في مكتب التحقيقات الفيدرالي لهجوم شنته مجموعة تُدعى “شايني هنترز”، استهدف بيانات شخصية حساسة خاصة بالموظفين.