كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تجديد عقد محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، موضحًا تفاصيل الخلاف بين اللاعب وإدارة النادي بشأن أحد البنود المالية في عقده الجديد.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن محمد هاني يُعد من العناصر المهمة والقيمة فنيًا داخل صفوف الأهلي، ويحظى بتقدير كبير، مشيرًا إلى أن مسألة تجديد عقده ليست معقدة في حد ذاتها.

وأضاف أن محمد هاني جدد عقده مع الأهلي عام 2023، بعدما وصل إلى 300 مباراة بقميص الفريق، وكان من حقه، وفقًا للائحة المعمول بها آنذاك، المطالبة بحذف بند المشاركة من عقده، إلا أن سيد عبد الحفيظ والذي كان مديرا للكرة وقتها أبلغه في ذلك الوقت بتعديل هذا البند، ورفع عدد المباريات المطلوب من 300 إلى 400 مباراة.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى التزامًا كاملًا تجاه النادي، واستمر في صفوف الفريق حتى وصل إلى 400 مباراة بقميص الأهلي خلال عام 2026، وهو ما يجعله يرى أن من حقه حذف بند المشاركة من عقده الجديد، بعدما حقق العدد المطلوب من المباريات، وهو الأمر الذي لم يلقى قبول إدارة الأهلي.

في المقابل، تتمثل وجهة نظر إدارة الأهلي في تطبيق نظام جديد للعقود، يعتمد على فئات مالية محددة وفق استراتيجية مختلفة، مع عدم وجود أي نية لمنح استثناءات لأي لاعب، بغض النظر عن عدد مشاركاته السابقة بقميص الفريق.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى إمكانية حدوث انفراجة في ملف تجديد عقد محمد هاني عقب مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء.