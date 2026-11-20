تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة، في ظل المنافسة القوية التي فرضها الفريقان خلال السنوات الأخيرة، سواء تحت المسمى الحالي لبيراميدز أو اسمه القديم «الأسيوطي»؛ لتشهد لقاءاتهما تألق عدد من اللاعبين الذين نجحوا في ترك بصمة تهديفية واضحة.

وفرض 5 لاعبين أنفسهم على صدارة قائمة هدافي مواجهات الأهلي وبيراميدز؛ بعدما نجح كل منهم في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات التي جمعت الفريقين بمختلف البطولات، ليتقاسموا صدارة الهدافين التاريخيين للمواجهات المباشرة.

وتضم القائمة وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق، وفيستون مايلي وإيريك تراوري لاعبي بيراميدز السابقين، إلى جانب وليد الكرتي لاعب بيراميدز الحالي، وعبد الله السعيد الذي سبق له تمثيل الفريقين؛ بعدما سجل هدفين بقميص الأهلي وهدفًا بقميص بيراميدز.

هدافو الأهلي وبيراميدز من الجيل الحالي

وعلى صعيد اللاعبين الموجودين حاليًا في صفوف الفريقين، تضم قائمة هدافي الأهلي محمد مجدي أفشة، الذي يمتلك هدفين في شباك بيراميدز، بينما سجل كل من أحمد رضا وحسين الشحات هدفًا واحدًا.

وفي المقابل، يتصدر وليد الكرتي قائمة هدافي بيراميدز الحاليين في مواجهات الأهلي برصيد 3 أهداف، كما تضم القائمة محمد الشيبي وأحمد سامي ومصطفى فتحي، الذين نجحوا في هز شباك الفريق الأحمر.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية قبل المواجهات المرتقبة بين الفريقين، في ظل استمرار المنافسة على الألقاب المحلية، ورغبة كل طرف في حسم المواجهات المباشرة لصالحه، وهو ما يجعل الأسماء صاحبة البصمة التهديفية محط الأنظار في كل لقاء جديد يجمع الأهلي وبيراميدز.