كشفت الفنانة يسرا عن رؤيتها لأسباب نجاح الأعمال السينمائية، مؤكدة أن السيناريو والموضوع والمخرج يمثلون الركائز الأساسية لنجاح أي فيلم، مشيرة إلى أن السينما المصرية تعاني في الفترة الحالية من قصور واضح في الكتابة، وهو ما ينعكس على مستوى بعض الأعمال المقدمة للجمهور.

وقالت يسرا، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة DMC، على هامش حضورها حفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن وجود نجوم كبار يمتلكون جماهيرية واسعة وشعبية كبيرة لا يضمن بالضرورة نجاح العمل السينمائي، موضحة أن النجم وحده لا يستطيع إنقاذ فيلم يفتقر إلى الموضوع الجيد أو الرؤية الإخراجية المتميزة.

وأضافت أن هناك عناصر أساسية لا بد من توافرها لتحقيق النجاح، وفي مقدمتها قوة الفكرة وجودة الكتابة، إلى جانب المخرج القادر على تقديم العمل بصورة فنية متكاملة، مؤكدة أن تكامل هذه العناصر هو ما يصنع الفارق الحقيقي في مستوى الفيلم ومدى تفاعل الجمهور معه.

وأوضحت يسرا أن الاعتماد على الأسماء اللامعة والنجوم أصحاب الجماهيرية الكبيرة دون الاهتمام بجودة السيناريو قد لا يحقق النتائج المرجوة، خاصة أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا وقدرة على تقييم الأعمال السينمائية، ولم يعد وجود نجم كبير على رأس العمل كافيًا لضمان نجاحه أو تحقيقه صدى جماهيريًا.

وشددت الفنانة على أهمية الاهتمام بملف الكتابة وتطوير مستوى السيناريوهات المقدمة للسينما المصرية، باعتبار أن النص الجيد هو نقطة البداية لأي تجربة سينمائية ناجحة، وأن المخرج والنجم وباقي عناصر العمل تأتي لتكمل هذه الرؤية وتمنحها شكلًا فنيًا قادرًا على جذب المشاهدين.

وجاءت تصريحات يسرا خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، حيث تحدثت عن واقع صناعة السينما والتحديات التي تواجه الأعمال الفنية، كما ألقت الضوء على أهمية تكامل العناصر الإبداعية بعيدًا عن الاعتماد على النجومية وحدها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت دورته الأولى عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي والقارة الإفريقية، كما يحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

ويشكل المهرجان منصة سينمائية دولية مهمة لعرض أحدث الإنتاجات والتجارب السينمائية من مختلف دول العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام والمواهب الشابة لتقديم أعمالهم والتواصل مع الجمهور والنقاد والمنتجين.

كما يحرص المهرجان على دعم صناعة السينما وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين مختلف التجارب السينمائية، من خلال عروض الأفلام والندوات والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة، بما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام السينمائيين.