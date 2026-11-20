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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، عن نتائج جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، التي ضمت لجنة تحكيم مكونة من المخرج حسن هادي (العراق)، والمخرجة وكاتبة السيناريو ستيفاني كولك (هولندا)، وصانعة الأفلام مريم أبو عوف (مصر).

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، ذهبت إلى فيلم «أسرارنا»، إخراج لينتي ليانج.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ذهبت إلى فيلم «كنا هنا»، إخراج براناف باسين.

تنويه خاص لفيلم «خيوط رقيقة»، إخراج صابرين خوري.

وبهذه الجوائز، اختُتمت منافسات مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، والتي أتاحت مساحة للاحتفاء بالتجارب السينمائية القصيرة وتسليط الضوء على رؤى إبداعية متنوعة من صُنّاع الأفلام.