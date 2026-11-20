أكد المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده دعا إلى السلام في أكثر من مناسبة قبل حرب أكتوبر عام 1973، إلا أن دعواته لم تؤخذ بجدية من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أطراف أخرى، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تحدث عن هذه الدعوات أيضًا.

جمال السادات: والدي دعا للسلام قبل حرب 73

وقال جمال السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الرئيس الراحل خاض حرب أكتوبر؛ من أجل تحريك القضية واستعادة الأرض والوصول إلى السلام، الذي كان يؤمن بأنه الهدف النهائي، إلى جانب حقن دماء الأبناء والشباب والتفرغ بعد ذلك لبناء مصر.

وأوضح أن والده كان يتحدث مع أسرته عن إيمانه بضرورة استعادة الأرض وتحقيق السلام، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل الوصول إلى الهدف الذي ظل يسعى إليه.

وأعرب جمال السادات، عن أمله في أن يتحقق الأمر نفسه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن السلام لا يزال ممكنًا، لكن الوصول إليه يتطلب الشجاعة والقوة من جميع الأطراف.

واستشهد بتجربة والده في تحقيق السلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن المنطقة لن تشهد استقرارًا حقيقيًا دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه استشهد، خلال كلمته في احتفالية تكريم والده بالكونجرس الأمريكي، بجزء من خطاب الرئيس السادات، الذي أكد فيه أن السلام الدائم والكامل لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه والتوصل إلى حل يرضيه، يتمثل في حل الدولتين.

وأوضح أن الرئيس السادات فتح الباب أمام الفلسطينيين للتفاوض، لكنه أكد أنه لن يتفاوض نيابة عنهم، وإنما سيمنحهم الفرصة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض بأنفسهم، لافتًا إلى أن الظروف والقدر لم يسمحا باستكمال هذا المسار في ذلك الوقت.

جمال السادات يكشف كواليس اختيار أغنية «ليلة حب» لتكريم والده

وفي سياق آخر، كشف نجل الرئيس الراحل عن كواليس اختياره أغنية «ليلة حب» للموسيقار محمد عبد الوهاب، لتعزفها الفرقة العسكرية خلال احتفالية تكريم والده في الكونجرس الأمريكي بواشنطن.

وأوضح أنه تقدم بطلب إلى القائمين على تنظيم الاحتفال، وزار الكونجرس 3 مرات قبل إقامة المناسبة، والتقى العاملين بمكتب رئيس المجلس، وطلب منهم أن تقدم الفرقة العسكرية مقطوعة موسيقية عربية خلال الاحتفالية.

وأضاف أنه عندما سأله المسؤولون عن الأغنية التي يرغب في سماعها؛ طلب أن تكون من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم أو الموسيقار محمد عبد الوهاب، فعرضوا عليه عددًا من الاختيارات، ليقع اختياره على أغنية «ليلة حب».

وأشار إلى أن اختياره جاء؛ لأن والده كان يعشق الاستماع إلى أم كلثوم ويحب أعمالها، مؤكدًا أن الفرقة العسكرية أدت الأغنية بصورة جيدة للغاية، وأنه شعر بأن أفرادها كانوا مستمتعين بعزفها وسعداء أثناء تقديمها، معتبرًا أن اختيار الأغنية كان بمثابة رسالة حب لوالده في مناسبة تكريمه.