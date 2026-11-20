أصدر حزب المؤتمر، برئاسة الدكتور السعيد غنيم، بيانًا إعلاميًا أكد فيه التزامه باحترام الدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل الحزبي، مشددًا على أن تداول المسؤولية وتجديد القيادات وإعادة تشكيل المواقع التنظيمية تمثل ثوابت مؤسسية في مسيرته.

إعادة هيكلة داخل حزب المؤتمر

وأوضح الحزب أن ما تشهده المرحلة الحالية من إعادة هيكلة وتطوير للتشكيلات التنظيمية يأتي في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التغييرات في المواقع والتكليفات أمر طبيعي يصاحب عمليات التطوير المؤسسي، حتى مع تباين وجهات النظر بشأنها.

وأشار البيان إلى أن بعض الأعضاء الذين كانوا ضمن التشكيلات التنظيمية السابقة واصلوا ممارسة مهامهم وحضور اجتماعات الحزب بصورة طبيعية خلال الشهور الماضية برئاسة الدكتور السعيد غنيم، إلا أن التشكيلات الجديدة لم تتضمن استمرار تكليف بعضهم، في ضوء مراجعة الأدوار والمسؤوليات واحتياجات المرحلة المقبلة.

مسيرة التطوير والعمل المؤسسي

وشدد حزب المؤتمر على أن التحدث باسمه أو استخدام صفاته وشعاراته التنظيمية لا يكون إلا بموجب تكليفات وقرارات رسمية صادرة عن الحزب، داعيًا وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المنصات الرسمية للحزب عند نشر أي أخبار أو تصريحات تتعلق به.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء دوره السياسي والوطني ومواصلة مسيرة التطوير والعمل المؤسسي، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والتنظيمية تجاه أي ادعاءات غير صحيحة بالتمثيل عنه.