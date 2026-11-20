أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكة تنموية ومالية أوسع مع المؤسسات اليونانية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأضاف وزير المالية خلال لقائه مع ممثلي بنك التنمية اليوناني على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، أننا نعمل على توسيع فرص التمويل الميسر والمبتكر للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تمويل المشروعات الصغيرة

أضاف كجوك، فى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في أدوات ضمان مخاطر الائتمان والتمويل المشترك لتيسير حصول المشروعات الإنتاجية على التمويل..

أوضح أن التحول الأخضر والرقمي والابتكار يدعم تنافسية الاقتصاد والاستدامة المالية.

وقال الوزير، إننا حريصون على تبادل الخبرات مع بنك التنمية اليوناني، في تطوير أدوات التمويل التنموي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.