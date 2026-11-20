أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية، «ضرورة»؛ لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأوضح وزير المالية في لقائه مع كيرياكوس بيراكاكيس وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان؛ أن لدينا فرصا جيدة لشراكات استثمارية جديدة فى قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

تبادل تجاري واستثماري مع اليونان

وقال كجوك، إننا نستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تتميز بتنافسية الأنشطة الخدمية بسبب شبابها.. وقادرة على تحقيق معدل نمو قوي.. وخلق فرص عمل بمعدلات عالية.

وأضاف أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المؤثرة، موضحًا أن سياساتنا المالية تساند نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزز الصادرات السلعية والخدمية فى إطار من الاستقرار الاقتصادي.

وزير المالية يترأس وفد مصر في منتدي الدبلوماسية الاقتصادية باليونان

وأشار إلى أننا نعمل على تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية بقدر كبير من المرونة والتبسيط حتى تكون أداة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب مع مبادرة التسهيلات الضريبية.. ومعًا حققنا إيرادات ضريبية أعلى دون أعباء إضافية على الممولين.

وأكد كجوك، أننا نتطلع لتوسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية باتت أكثر جذبًا للشركات اليونانية.

وقال الوزير إن هناك اتفاقًا بين الجانبين المصرى واليوناني على تبادل الخبرات والرؤى لتطوير السياسات المالية وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.