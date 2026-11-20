أعلنت قوات التحالف في اليمن، بدء عملية نوعية تستهدف تحييد مصادر التهديد التي تُستخدم في استهداف المدنيين داخل اليمن والمملكة العربية السعودية، وفق ما نقلته قناة «التلفزيون العربي» في نبأ عاجل.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتصاعد المخاوف بشأن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، بما يفرض تحديات إضافية على جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأضافت التطورات الميدانية أن الإعلان يأتي بالتزامن مع تجدد المواجهات والتهديدات الصاروخية في المنطقة؛ إذ أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه جنوب المملكة، إلى جانب اعتراض طائرات مسيّرة وإصدار تنبيهات في مناطق جازان وأبها وخميس مشيط قبل إعلان زوال الخطر، وفقا لرويترز

ولم يتضمن الإعلان العاجل تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو طبيعة العملية أو نتائجها، وسط ترقب لمزيد من البيانات الرسمية بشأن تطورات الموقف العسكري، حسب وكالة واس.

