يستعد شباب أوروبا للنزول إلى الشوارع في أكثر من 25 دولة يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، في تحرك منسق يهدف إلى زيادة الضغط على الحكومات بشأن غلاء المعيشة وتدهور ظروف التعلم، عبر إظهار التضامن عبر الحدود.

تضامن عابر للحدود

وفقا لوكالة فرانس برس، أنه من المقرر أن يخرج المتظاهرون في جميع أنحاء أوروبا في استعراض للتضامن العابر للحدود، لينضموا إلى مظاهرات منسقة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والعسكرة وغيرها من القضايا، في محاولة لزيادة الضغط على حكوماتهم.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات في عدة دول أوروبية، تسعى النقابات والناشطون من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان إلى تصعيد الموقف بتنظيم مسيرات متزامنة يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

مظالم محلية ومخاوف قارية مشتركة

وفي حين غذت المظالم المحلية الاحتجاجات، فإن الحركات التي دفعت مئات الآلاف إلى الشوارع مرتبطة بمخاوف مشتركة على مستوى القارة، تشمل ارتفاع تكاليف السكن، وتدهور ظروف التعلم، وركود الأجور، وزيادة الإنفاق العسكري.

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي يقترب فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من عامه الخامس، وقبل سلسلة من الانتخابات الرئيسية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان.

وأعلن تحالف يقوده الشباب أنه من المتوقع أن ينضم الشباب في أكثر من 25 دولة إلى الاحتجاجات، وقال زينور تيندال-بيسكو، طالب يبلغ من العمر 17 عاماً كان يخطط للتظاهر في ترورو في جنوب غرب إنجلترا: "إنه حدث مهم حقاً في إعطاء منصة لصوت الشباب في جميع أنحاء البلاد والتعبير عن حاجتنا إلى تغيير جذري وفوري من أجل مستقبلنا".

وأضاف: "نحن نؤمن بشدة بصوت الشباب وتأثيره على عالم الكبار"، مشيراً أيضاً إلى احتجاجات الشباب الفرنسي.وحث التحالف الذي يقوده الشباب على "تحول جذري للنظام الذي نعيش فيه"، وشجع الشباب على الاحتجاج ضد العسكرة والظلم الاجتماعي.وقال التحالف الذي يضم أكثر من 50 مجموعة يقودها الشباب والطلاب: "قاتلوا من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم!".

ومن بين المنظمين أيضاً حركة السترات الصفراء الفرنسية، وهي الحركة التي هزت الرئيس إيمانويل ماكرون باحتجاجات الشوارع في عامي 2018 و2019.

وقدمت النقابات والناشطون في مجال حقوق السكن ستة مطالب واسعة النطاق تتراوح بين الحق المضمون في السكن للجميع وفرض الضرائب على الأغنياء وإنهاء سياسات إعادة التسلح.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي، يقول منظمو الاحتجاجات إن الأموال المخصصة لإعادة التسلح يجب أن تُنفق على التعليم وسياسات الشباب والإسكان.

في ألمانيا: رفض للخدمة العسكرية

وفي ألمانيا، دفعت المخاوف من احتمال إعادة فرض الخدمة العسكرية العديد من الشباب إلى الانضمام إلى الاحتجاجات.

وقال هانز كرامر، وهو طالب ألماني محتج: "بينما يتم ضخ مبالغ طائلة من المال في الجيش والبنية التحتية التي تدعم الجيش، يتم تفكيك دولة الرفاهية".

"دعوة للتغيير"

وبينما يقول المنظمون إنه من المتوقع حدوث مئات الاحتجاجات والإضرابات في دول من بينها البرتغال وكرواتيا وسويسرا، إلا أن حجم التعبئة لا يزال من الصعب التنبؤ به.

وفي فرنسا، تتزامن الدعوات للاحتجاج مع الذكرى السنوية الثامنة لحركة السترات الصفراء، التي بدأت كحملة ضد ارتفاع ضرائب الوقود قبل أن تتطور إلى احتجاج أوسع على تكلفة المعيشة.

وفي إيطاليا، ستتزامن المظاهرات مع إضراب عام من المقرر أن يؤثر على النقل والمدارس والمستشفيات، حيث وصفت نقابة CGIL العمالية الاحتجاجات بأنها "دعوة البلاد للتغيير".

وفي إسبانيا، تتزامن الاحتجاجات مع ذكرى وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، ومن المتوقع أن تشهد مظاهرات الشباب ظهراً، بينما من المقرر تنظيم مسيرات مناهضة للفاشية في المساء.

وفي ألمانيا، تقول المجموعة "GenZ regelt" ("جيل زد قادر على ذلك") إنها تتوقع انضمام 15000 شخص إلى الاحتجاجات في برلين، إلى جانب فعاليات في عشرات المدن الأخرى.

شرارة فرنسية انتشرت في القارة

واستُلهمت الاحتجاجات في الدول الأوروبية من الطلاب الفرنسيين الذين بدأوا بإغلاق مدارسهم الثانوية في منتصف سبتمبر للمطالبة بظروف تعليمية أفضل.وأشعلت الحركة الطلابية حملة وطنية ضد ارتفاع الأسعار، ونقص الخدمات العامة، ووحشية الشرطة.

وقد فقد العديد من الشباب بصرهم أو أيديهم جراء استخدام أسلحة الشرطة في الاحتجاجات، كما اشتكى الآلاف من الآثار الخطيرة للغاز المسيل للدموع، وشجع ذلك على اتخاذ إجراءات طلابية مماثلة في دول من بينها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أصبحت الكلمة الفرنسية "blocus" (الحصار) وسماً شائعاً.

وقال المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك: "إننا نشهد ظهور حركات شبابية في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت"، وأضاف: "إن ما يجمع بين جميع هذه المظاهرات تقريباً هو انعدام الثقة في أجهزة إنفاذ القانون والسلطات السياسية".