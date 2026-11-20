تتصدر إجراءات استخراج جواز السفر 2026 اهتمامات المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة، خاصة مع اختلاف الرسوم وفقا لسرعة إصدار الوثيقة وتنوع وسائل التقديم بين مكاتب الجوازات والخدمات الإلكترونية.

استخراج جواز السفر 2026

وتتيح وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة وفق مجموعة من الإجراءات والمستندات المحددة، مع توفير خيارات متعددة لتيسير الحصول على الخدمة وتقليل الوقت والجهد.

خطوات استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر لأول مرة التوجه إلى مكتب الجوازات المختص بمحل إقامتهم، واتباع مجموعة من الخطوات لاستكمال الطلب، وتشمل ما يلي:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل الإقامة.

2. الحصول على نموذج رقم 92 المخصص لطلب استخراج جواز السفر.

3. استيفاء البيانات المطلوبة داخل النموذج بشكل صحيح.

4. تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

5. سداد الرسوم المقررة وفقا لنوع الخدمة وسرعة استخراج الجواز.

6. الاحتفاظ بإيصال السداد لمراجعته عند استلام جواز السفر في الموعد المحدد.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا للمدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات، حيث توفر الإدارة العامة للجوازات أكثر من فئة لاستخراج الجواز، بما يتيح للمواطن اختيار الخدمة المناسبة لاحتياجاته، وجاءت الرسوم المعلنة كالتالي:

استخراج جواز السفر المستعجل في اليوم نفسه: 1600 جنيه، مع استلام الجواز خلال يوم التقديم.

استخراج جواز السفر المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه، ويكون الاستلام خلال يومي عمل.

استخراج جواز السفر العادي: 1110 جنيهات، ويكون الاستلام بعد 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

استخراج جواز السفر 2026

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتطلب استخراج جواز السفر لأول مرة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تختلف وفقا للسن والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد، وتتمثل أبرزها في الآتي:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمواطنين الذين بلغوا 16 عاما فأكثر.

شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16 عاما.

4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة تحديد الموقف من التجنيد أو مستند الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور وفقا للحالة.

مستند المؤهل الدراسي، وفي حالة عدم إثباته قد يتطلب الأمر سداد الضمان المالي المقرر.

وثيقة الزواج لإثبات اسم الزوج أو الزوجة إذا لم يكن مدرجا في البيانات الرسمية.

خطوات التقديم إلكترونيا لاستخراج جواز السفر

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، أتاحت الإدارة العامة للجوازات إمكانية بدء إجراءات استخراج جواز السفر إلكترونيا، من خلال المنصة الرسمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمة.

2. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.

3. رفع صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي.

4. إرفاق شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور عند الحاجة.

5. إضافة وثيقة الزواج إذا كانت مطلوبة لاستكمال البيانات.

6. سداد الرسوم إلكترونيا.

7. تحديد موعد وطريقة استلام جواز السفر وفقا للخيارات المتاحة.

استخراج جواز السفر 2026

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث منظومة استخراج وثائق السفر، من خلال الجمع بين الخدمات المباشرة والإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإصدار جوازات السفر.