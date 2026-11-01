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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعيد الماروق يعتذر عن أزمة جواز السفر في مسلسل «النفس المطمئنة» ويعلن تعديل المشهد

النفس المطمئنة
النفس المطمئنة
يمنى عبد الظاهر

أثار ظهور جواز سفر إحدى الدول العربية ضمن أحداث مسلسل «النفس المطمئنة»، المعروض على إحدى المنصات الرقمية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مشهد ربطه بعض المشاهدين بأعمال الشعوذة، ما دفع مخرج العمل سعيد الماروق إلى تقديم اعتذار رسمي والإعلان عن تعديل المشهد.

وأكد سعيد الماروق أن ظهور الوثيقة جاء بشكل غير مقصود، مشددًا على احترامه وتقديره للدولة المعنية وشعبها، وحرصه على تصحيح ما حدث، حيث أعلن رفع نسخة جديدة من المسلسل بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وكتب الماروق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، معتذرًا عما وصفه بالخطأ، ومؤكدًا أن ما حدث لا يعبر بأي شكل عن موقفه أو مشاعره تجاه الدولة وشعبها، التي يكن لها كل المحبة والاحترام والتقدير.


وقال الماروق: «أتقدم باعتذاري الكبير عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في أحد مشاهد مسلسل النفس المطمئنة، والمتعلق بإظهار جواز سفر إحدى الدول العربية الشقيقة، التي أكنّ لها ولشعبها كل المحبة والاحترام والتقدير».

وأضاف: «أؤكد بصفتي مخرج العمل أن ما حدث كان خطأً غير مقصود، وقد تم تداركه وتصحيحه، حيث قمنا برفع النسخة المعدّلة من المسلسل على المنصة، كما هو موضح في هذا الفيديو، والذي سيظهر على نتفليكس خلال الساعات القادمة».

واختتم المخرج بيانه قائلًا: «أجدّد اعتذاري الصادق عن هذا الخطأ، مع خالص الاحترام والتقدير للجميع».

تفاصيل أزمة جواز السفر في مسلسل «النفس المطمئنة»

وجاء اعتذار المخرج سعيد الماروق بعد اعتراضات أثارها ظهور جواز السفر في الحلقة الرابعة من المسلسل، إذ انتقد مستخدمون على منصة «إكس» استخدام وثيقة رسمية لدولة عربية في مشهد قالوا إنه يتضمن ممارسات مرتبطة بالشعوذة، معتبرين أن وضع الجواز في هذا السياق أمر غير مناسب.

وطالب عدد من المستخدمين بحذف اللقطة وتوضيح أسباب اختيار جواز السفر تحديدًا، فيما رفض آخرون اعتبار ما حدث مجرد خطأ غير مقصود، وسط دعوات إلى خفض تقييم المسلسل ومطالبات بمراجعة المشهد ومساءلة المسؤولين عنه.


أبطال وقصة مسلسل «النفس المطمئنة»

ويُعد مسلسل «النفس المطمئنة» تجربة في إطار الرعب النفسي، ويتكون من أربع حلقات، ويشارك في بطولته هيا عبدالسلام ويعقوب الفرحان وليلى عبدالله.

وتدور أحداث العمل حول رجل يعود إلى الكويت بعد وفاة والده، ليجد نفسه مجددًا أمام علاقة قديمة تسيطر عليها مشاعر الهوس، في أجواء تتصاعد خلالها الأحداث ذات الطابع النفسي والمرعب.
 

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