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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فنان تركي شهير يعلن اعتزال الأعمال التلفزيونية.. تفاصيل

الفنان التركي أوزجان دينيز
الفنان التركي أوزجان دينيز
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان التركي أوزجان دينيز ابتعاده عن الدراما التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استبعاد المسلسلات من خططه الفنية، رغم النجاح الذي حققه مؤخرًا من خلال مسلسل «البراعم الحمراء»، الذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

وجاء إعلان أوزجان دينيز خلال مشاركته في مهرجان أنطاليا الذهبي السينمائي، حيث حضر العرض الأول لفيلمه الجديد Son Yemek، المقرر طرحه عبر منصة Prime Video.

وخلال اللقاء، تلقى سؤالًا بشأن إمكانية عودته إلى الدراما التليفزيونية، ليحسم موقفه بشكل واضح، قائلًا: «لن يكون هناك تلفزيون في حياتي بعد الآن».

أوزجان دينيز يكشف أسباب ابتعاده عن التليفزيون

وأوضح أوزجان دينيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أنه اتخذ قرارًا بإخراج الأعمال التليفزيونية من حساباته الفنية، بسبب القيود التي باتت تفرضها طبيعة الإنتاج الدرامي على صناع الأعمال، مشيرًا إلى وجود العديد من القصص والموضوعات التي لا يرغب في تقديمها في ظل هذه الظروف.

وقال إن السينما تمنحه مساحة أكبر من الحرية والاستقلالية في اختيار الموضوعات وتناول الحكايات، بعيدًا عن القيود التي يواجهها المحتوى التليفزيوني، مؤكدًا أن طبيعة العمل السينمائي تتيح له التعبير عن أفكاره بصورة أكثر انفتاحًا.

المشوار الفني لـ أوزجان دينيز

يعد أوزجان دينيز واحدًا من أبرز الفنانين الأتراك الذين نجحوا في الجمع بين الغناء والتمثيل والتلحين، حيث استطاع أن يبني مسيرة فنية متنوعة امتدت لسنوات، تنقل خلالها بين الموسيقى والسينما والدراما التليفزيونية، وحقق شعبية واسعة داخل تركيا وخارجها، خاصة لدى الجمهور العربي.

بدأ أوزجان دينيز مشواره الفني في مجال الغناء والتلحين عام 1985 بمدينة آيدن، وسرعان ما انتشرت أعماله في عدد من المدن التركية، كما أحيا العديد من الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء البلاد، وحقق المركز الأول في مسابقة الأصوات بمهرجان الأصوات الشعبية في مدينة آيدن.

وانتقل إلى إسطنبول لمواصلة مسيرته الفنية في عام 1988، قبل أن يسافر إلى ألمانيا عام 1998، وخلال مشواره الغنائي، أصدر 11 ألبومًا، حققت نجاحًا وانتشارًا جماهيريًا في تركيا وعدد من الدول الأوروبية.

أما في مجال التمثيل، فكانت بدايته السينمائية عام 1995 من خلال فيلم Loves with Gravity، وفي العام نفسه خاض أولى تجاربه التليفزيونية عبر مسلسل Reyting Hamdi، لتنطلق بعدها مسيرته في عالم الدراما والسينما.

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