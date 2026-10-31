7 مقاعد لمصر في لجان وكالة الدواء الأفريقية.. إنجاز جديد يعزز مكانة الدواء المصري عالميًا

حققت هيئة الدواء المصرية إنجازًا جديدًا على مستوى القارة الإفريقية، بعد حصولها على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، في خطوة تعكس حضور الخبرات المصرية في ملفات تنظيم الدواء والرقابة على المستحضرات الطبية.

توسع صناعة الدواء المحلية وزيادة فرص النفاذ

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع توسع صناعة الدواء المحلية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات.

المعايير الفنية والرقابية الأفريقية

ويعزز هذا التمثيل فرص مشاركة مصر في صياغة المعايير الفنية والرقابية الأفريقية، ويدعم طموحات الصناعة المحلية للتوسع في إنتاج الأدوية المتخصصة والمواد الخام الفعالة وزيادة الصادرات.

7 مقاعد مصرية في اللجان الفنية لوكالة الدواء الأفريقية

وكشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حصول هيئة الدواء المصرية على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في الخبرات المصرية وقدرات منظومة تنظيم وصناعة الدواء.

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المقاعد المصرية تشمل عددًا من الملفات الفنية المهمة، من بينها الأجهزة الطبية والتشخيصية، وتوكيد الجودة، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، واليقظة الدوائية، والتفتيش، والتجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية.

وأشار إلى أن هذا التمثيل يتيح للخبرات المصرية المشاركة في الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بالدواء على المستوى الأفريقي، ويعزز دور مصر في تطوير منظومة الرقابة الدوائية بالقارة.

180 مصنعًا للأدوية.. والمنتج المصري يصل إلى 180 دولة

ولفت ماهر إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنعًا للأدوية، وتصدر منتجاتها إلى 180 دولة حول العالم، وهو ما يعكس حجم الحضور الذي حققته الصناعة الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية، ويدعم فرص نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق العالمية.

المواد الخام والأدوية البيولوجية.. فرص جديدة أمام الصناعة المحلية

وأكد أن زيادة حجم الإنتاج والتصدير تفتح المجال أمام الصناعة الدوائية المصرية للتوسع في مجالات أكثر تخصصًا، وعلى رأسها تصنيع المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة.

وأوضح أن التوسع في هذه المجالات من شأنه دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

الدواء المصري ينافس المستورد.. دعوة لكتابة الأدوية بالاسم العلمي

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن جودة الدواء المصري تضاهي جودة الأدوية المستوردة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي بكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلًا من الاقتصار على الاسم التجاري.

وأوضح أن تطبيق هذا التوجه يتطلب تعاون الطبيب والصيدلي والمواطن، بما يساعد على إتاحة البدائل الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، ويسهم في الحد من تداعيات نقص بعض الأصناف الدوائية.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز الثقة في الصناعة المحلية، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة والتوسع في التصنيع والتصدير، يمثل مسارًا مهمًا لدعم مكانة الدواء المصري في الأسواق الأفريقية والعالمية.