قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان بالمنامة تعزيز العلاقات الثنائية
عراقجي يحدد موقف طهران من رسالة فانس.. إيران تحدد شروطها قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك
حرب إلكترونية في مضيق هرمز.. هل نجحت إيران في اختراق طائرة أمريكية مسيرة والاستيلاء على أسرارها؟
وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري
سعر الدولار في البنوك الآن
وزير الخارجية يجدد رفض القاهرة المساس بأمن الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز
حكم السواك في الإسلام.. اعرف 5 مواقف يستحب استعماله فيها
الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

7 مقاعد لمصر في لجان وكالة الدواء الأفريقية.. إنجاز جديد يعزز مكانة الدواء المصري عالميًا

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

حققت هيئة الدواء المصرية إنجازًا جديدًا على مستوى القارة الإفريقية، بعد حصولها على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، في خطوة تعكس حضور الخبرات المصرية في ملفات تنظيم الدواء والرقابة على المستحضرات الطبية. 

توسع صناعة الدواء المحلية وزيادة فرص النفاذ

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع توسع صناعة الدواء المحلية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات. 

 

المعايير الفنية والرقابية الأفريقية

ويعزز هذا التمثيل فرص مشاركة مصر في صياغة المعايير الفنية والرقابية الأفريقية، ويدعم طموحات الصناعة المحلية للتوسع في إنتاج الأدوية المتخصصة والمواد الخام الفعالة وزيادة الصادرات.

7 مقاعد مصرية في اللجان الفنية لوكالة الدواء الأفريقية

وكشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حصول هيئة الدواء المصرية على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في الخبرات المصرية وقدرات منظومة تنظيم وصناعة الدواء.

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المقاعد المصرية تشمل عددًا من الملفات الفنية المهمة، من بينها الأجهزة الطبية والتشخيصية، وتوكيد الجودة، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، واليقظة الدوائية، والتفتيش، والتجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية.

وأشار إلى أن هذا التمثيل يتيح للخبرات المصرية المشاركة في الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بالدواء على المستوى الأفريقي، ويعزز دور مصر في تطوير منظومة الرقابة الدوائية بالقارة.

180 مصنعًا للأدوية.. والمنتج المصري يصل إلى 180 دولة

ولفت ماهر إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنعًا للأدوية، وتصدر منتجاتها إلى 180 دولة حول العالم، وهو ما يعكس حجم الحضور الذي حققته الصناعة الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية في تقييم الأنظمة الرقابية للأدوية واللقاحات يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية، ويدعم فرص نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق العالمية.

 

المواد الخام والأدوية البيولوجية.. فرص جديدة أمام الصناعة المحلية

وأكد أن زيادة حجم الإنتاج والتصدير تفتح المجال أمام الصناعة الدوائية المصرية للتوسع في مجالات أكثر تخصصًا، وعلى رأسها تصنيع المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة.

وأوضح أن التوسع في هذه المجالات من شأنه دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

الدواء المصري ينافس المستورد.. دعوة لكتابة الأدوية بالاسم العلمي

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن جودة الدواء المصري تضاهي جودة الأدوية المستوردة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي بكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلًا من الاقتصار على الاسم التجاري.

وأوضح أن تطبيق هذا التوجه يتطلب تعاون الطبيب والصيدلي والمواطن، بما يساعد على إتاحة البدائل الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، ويسهم في الحد من تداعيات نقص بعض الأصناف الدوائية.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز الثقة في الصناعة المحلية، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة والتوسع في التصنيع والتصدير، يمثل مسارًا مهمًا لدعم مكانة الدواء المصري في الأسواق الأفريقية والعالمية.

الدواء هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية المستحضرات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

مصدر بالمنتخب: لا توجد أزمات بين حسام حسن ومحمد صلاح

عموته

محمد طارق أضا يطرح تساؤلا حول استمرار عموتة مع الأهلي.. هل ينجح الرهان على الاستقرار الفني؟

أستون فيلا

أسطورة ليفربول يعتذر عن تصريحاته بشأن أستون فيلا

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد