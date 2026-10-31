الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

كشف جمال السيد، المشرف على قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت، كواليس رحيل محمد حمد، لاعب الزمالك الحالي، عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان ضمن قطاع البراعم بالقلعة الحمراء خلال فترة وجوده في النادي، قبل انتقاله إلى الزمالك وتألقه بقميص الفريق الأبيض.

وقال جمال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ستاد مصر الناشئين»، إن محمد حمد كان أحد اللاعبين الموجودين في قطاع البراعم بالنادي الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية، لكن إدارة النادي استغنت عن خدماته دون أسباب واضحة، لينتقل بعدها مباشرة إلى صفوف الزمالك.

وأوضح المشرف على قطاع الناشئين بمودرن سبورت أن اللاعب ربما لم يكن يمتلك القدر الكافي من التميز خلال وجوده في مرحلة البراعم بالأهلي، وهو ما قد يفسر عدم استمراره داخل النادي، مشيرًا إلى أن مستواه شهد تطورًا كبيرًا بعد انتقاله إلى الزمالك.

وأضاف أن الزمالك نجح في تطوير إمكانيات محمد حمد، بعدما حصل على الفرصة المناسبة للتطور والتألق داخل قطاع الناشئين، حتى تمكن من الوصول إلى الفريق الأول، في تجربة تعكس أهمية اكتشاف المواهب ومنح اللاعبين الوقت والفرصة لإظهار قدراتهم.

وتسلط تصريحات جمال السيد الضوء على تجربة محمد حمد بين قطبي الكرة المصرية، بعدما بدأ مشواره في قطاع البراعم بالأهلي، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويواصل تطوره حتى الوصول إلى الفريق الأول.