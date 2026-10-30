سعر الذهب اليوم في الأردن.. عيار 21 يسجل 79.4 دينار والليرة الإنجليزية بـ 672.8 دينار

يبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم في الأردن، في ظل متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 79.400 دينار للبيع و75.600 دينار للشراء، وفقًا للأسعار الواردة.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 91.100 دينار للبيع، بينما بلغ سعر الليرة الذهب الإنجليزية 672.800 دينار، وسجلت أونصة الذهب عالميًا 3879.88 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

جاءت أسعار الذهب في الأردن بحسب الأعيرة المختلفة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 91.100 دينار للبيع و87.400 دينار للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 84.100 دينار للبيع و79.500 دينار للشراء.

سعر الذهب عيار 21: سجل 79.400 دينار للبيع و75.600 دينار للشراء.

سعر الذهب عيار 18: بلغ 70.300 دينار للبيع و64.600 دينار للشراء.

سعر الليرات الذهب في الأردن

سجلت أسعار الليرات الذهبية في الأردن المستويات التالية:

الليرة الذهب الإنجليزية: بلغت 672.800 دينار للبيع و636 دينارًا للشراء.

الليرة الذهب الرشادي: سجلت 571.700 دينار للبيع و544.300 دينار للشراء.

وتحظى الليرات الذهبية باهتمام المواطنين الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار، إلى جانب متابعة أسعار الجرام بمختلف الأعيرة.

سعر أونصة الذهب في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق الأردنية 2834 دينارًا للبيع و2718 دينارًا للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب 3879.88 دولار، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤثر في تسعير المعدن الأصفر بالأسواق المحلية، إلى جانب سعر صرف العملات ومستويات العرض والطلب.

ما سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن 79.400 دينار للبيع و75.600 دينار للشراء، وفق الأسعار المتاحة.

كم سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الأردن؟

سجلت الليرة الذهب الإنجليزية 672.800 دينار للبيع و636 دينارًا للشراء، بينما بلغت الليرة الذهب الرشادي 571.700 دينار للبيع و544.300 دينار للشراء.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالأردن؟

تتأثر أسعار الذهب في الأردن بعدة عوامل، أبرزها:

تحركات أسعار أونصة الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الدولار أمام العملات الأخرى.

مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

تكاليف التصنيع والتداول وهوامش البيع والشراء.

أسعار الذهب في الأردن

سجل عيار 21 نحو 79.400 دينار للبيع، وبلغ سعر الليرة الذهب الإنجليزية 672.800 دينار، فيما وصلت أونصة الذهب عالميًا إلى 3879.88 دولار.