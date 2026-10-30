البترول: 8 ملايين قدم مكعب غاز و1500 برميل زيت يوميا من بئر جديد بالصحراء الشرقية

نجحت شركة بترونفرتيتي، التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في حفر البئر الاستكشافية «لوركان-6» بمنطقة شمال خليج الزيت بجبل الزيت في الصحراء الشرقية، محققة نتائج إيجابية للاختبارات بمعدل إنتاج يبلغ 1500 برميل من الزيت الخام و8 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار جهود تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في أعمال الحفر والاستفادة من الفرص الواعدة بمناطق الامتياز، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وتنفذ أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة امتياز شركة بترونفرتيتي في إطار استثمارات شركتي دانا بتروليوم والشركة الكورية الوطنية للبترول، بما يدعم مواصلة أعمال الاستكشاف وتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة.

ومن المقرر ربط البئر «لوركان-6» على الإنتاج عقب الانتهاء من برنامج الاختبارات والإجراءات الفنية اللازمة، فيما تتواصل أعمال تحديث البيانات والخرائط الجيولوجية وتحليل نتائج الاختبارات، لتحديد فرص حفر آبار جديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالمنطقة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي.