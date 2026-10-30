1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما فقد سعر الجرام نحو 100 جنيه مقارنة بمستويات بداية التعاملات، فيما بلغ إجمالي التراجع نحو 125 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس الخميس للجرام ، والجنيه الذهب 1000 جنيه ، وسط ضغوط ناتجة عن انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا وترقب تداعيات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%.

ويأتي هذا التراجع في وقت يتابع فيه المواطنون والمستثمرون تحركات الذهب عن كثب، مع تزايد التساؤلات بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت المستويات الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء أم أن موجة الهبوط قد تستمر خلال الأيام المقبلة.



سعر الذهب اليوم في مصر

وبحسب الأسعار المعلنة عبر منصة «آي صاغة»، سجلت أسعار الذهب في مصر، دون احتساب المصنعية، المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: نحو 7142 جنيهًا للجرام.

نحو 7142 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: نحو 6250 جنيهًا للجرام.

نحو 6250 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: نحو 5357 جنيهًا للجرام.

نحو 5357 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: نحو 50 ألف جنيه.

الأوقية العالمية تقود موجة التراجع في أسعار الذهب بمصر

تعرضت أسعار الذهب في مصر لضغوط بيعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على مستويات التسعير في سوق الصاغة، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا.

وجاء هبوط الذهب المحلي رغم استمرار تداول الدولار فوق مستوى 56 جنيهًا، الأمر الذي يبرز تأثير حركة الأوقية العالمية في تحديد اتجاه الأسعار داخل مصر، إلى جانب سعر الصرف ومستويات العرض والطلب وحجم الإقبال على الشراء والبيع.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وتحركات الدولار، والتغيرات في السياسة النقدية، فضلًا عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. ولذلك، قد تشهد الأسعار المحلية تحركات سريعة حتى في ظل استقرار بعض العوامل الأخرى.

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة مدى استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا، خاصة أن أي تغير في اتجاه الأوقية قد ينعكس سريعًا على أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب داخل السوق.



البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%.. ماذا حدث؟

تزامن تراجع أسعار الذهب مع قرار البنك المركزي المصري، الصادر أمس الخميس، برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تستهدف التعامل مع الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية الخارجية.

وبموجب القرار، ارتفعت أسعار العائد إلى المستويات التالية:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20%.

20%. سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21%.

21%. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.5%.

20.5%. سعر الائتمان والخصم: 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مع استهداف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، وما قد يصاحبه من ضغوط على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن البحري والفاتورة الاستيرادية لمصر، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه.

توقعات النمو والتضخم تحت ضغط التطورات العالمية

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى إمكانية استقرار معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2026 بالقرب من المستوى المسجل خلال الربع الثاني، والبالغ 4.7%.

وفي المقابل، حذر البنك المركزي من تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية على توقعات التضخم، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن.

وفي السياق نفسه، توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل، مدفوعة بالضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتحديات التي تواجه الجنيه المصري.

وتضع هذه التطورات الأسواق أمام مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين والمدخرين، خاصة عند المفاضلة بين الذهب والأوعية الادخارية البنكية ذات العائد الثابت.



هل تسحب الفائدة المرتفعة البساط من الذهب؟

يمكن أن يؤثر رفع أسعار الفائدة على الطلب على الذهب خلال المدى المتوسط، إذ تزيد العوائد المرتفعة على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية من جاذبيتها بالنسبة إلى بعض المدخرين، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا ثابتًا.

وقد يتجه بعض المواطنين إلى إعادة توزيع مدخراتهم بين الأوعية البنكية والذهب، وفقًا لأهدافهم المالية ومدى استعدادهم لتحمل تقلبات الأسعار، خاصة عندما ترتفع العوائد البنكية ويصبح الاحتفاظ بالأموال في أدوات ادخارية ثابتة العائد خيارًا أكثر جاذبية لبعض الفئات.

لكن ارتفاع الفائدة لا يعني بالضرورة استمرار انخفاض أسعار الذهب، إذ تتحدد حركة المعدن الأصفر وفق مجموعة من العوامل، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وتحركات الدولار، وتوقعات التضخم، واتجاهات المستثمرين، فضلًا عن مستويات الطلب داخل سوق الصاغة.

كما أن تأثير قرارات الفائدة قد يختلف من فترة إلى أخرى، بحسب تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق المالية ومدى إقبال المستثمرين على الأصول التي تعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

تشتري الذهب بعد التراجع أم تنتظر مزيدًا من الهبوط؟

يفتح تراجع أسعار الذهب في مصر تساؤلات أمام الراغبين في الشراء، خاصة مع انخفاض الأسعار خلال تعاملات اليوم مقارنة ببدايتها وبمستويات أمس، وهو ما يدفع البعض إلى التفكير في استغلال التراجع الحالي لشراء الذهب بغرض الادخار أو الاحتفاظ به على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة أن السوق وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن قرار رفع أسعار الفائدة لا يضمن استمرار الهبوط خلال الأيام المقبلة، ويتوقف قرار الشراء على الهدف من اقتناء الذهب، والمدة المخطط للاحتفاظ به، والميزانية المتاحة، ومدى القدرة على تحمل تقلبات الأسعار.

وبالنسبة إلى الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، يمكن التفكير في توزيع المبلغ المخصص للشراء على مراحل بدلًا من توجيهه بالكامل في عملية واحدة، بما يقلل الاعتماد على سعر يوم بعينه، مع الانتباه إلى أن هذه الطريقة لا تضمن تحقيق مكاسب أو تجنب الخسائر.

كما ينبغي احتساب التكلفة النهائية قبل الشراء، بما يشمل سعر الجرام والمصنعية وأي رسوم إضافية، مع مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، والاستفسار عن سياسة إعادة شراء الذهب والخصومات التي قد تطبق عند البيع، والاحتفاظ بفاتورة توضح الوزن والعيار والتكلفة.

أما المواطن الذي يفاضل بين الذهب والشهادات البنكية، فمن المهم مقارنة العائد المعلن على الأوعية الادخارية ومددها وشروطها، مع طبيعة الاستثمار في الذهب، الذي لا يحقق دخلًا دوريًا ثابتًا وتعتمد نتيجته على تغير السعر عند إعادة البيع، بعد احتساب تكاليف الشراء والبيع.



ما المتوقع لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على توجهات المدخرين.

وقد تتعرض الأسعار لمزيد من التقلبات إذا استمرت التغيرات في الأسواق العالمية أو ظهرت تطورات جديدة مرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية والسياسة النقدية، بينما قد يؤدي تغير اتجاه الأوقية إلى تحركات مختلفة في الأسعار المحلية.

لذلك، ينصح الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة تحديثات الأسعار الفعلية في سوق الصاغة، وعدم اتخاذ القرار اعتمادًا على تراجع يوم واحد فقط، مع مراعاة المصنعية وتكاليف إعادة البيع والهدف من الاحتفاظ بالذهب.

وتعكس حركة أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تداخل تأثيرات الأسواق العالمية مع القرارات النقدية المحلية، لتبقى تطورات الدولار والأوقية العالمية ومستويات الفائدة من أبرز المؤشرات التي يتابعها المواطنون والمستثمرون لتقييم اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.