إصابة سائق سيارة شرطة في تصادم مع «نصف نقل» على طريق جمصة بالدقهلية

أُصيب سائق سيارة شرطة بكدمة في الركبة اليمنى؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة بوكس شرطة على طريق جمصة، بعد منطقة عصفور باتجاه وزير، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة بوكس شرطة على طريق جمصة، ووجود مصاب.

وعلى الفور؛ انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتين، وتبين إصابة سعد يوسف المهدي، 40 عامًا، سائق بوكس الشرطة، ويعمل غفيرًا، بكدمة في الركبة اليمنى.

ورفض المصاب نقله إلى المستشفى، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.