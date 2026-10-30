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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيثم يحيى: شراكة جديدة لدعم خدمات السيارات الكهربائية والهجينة

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

أكد المهندس هيثم يحيى، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط ومصر وآسيا الوسطى، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شل للزيوت مصر، أن التوسع في سوق مركبات الطاقة الجديدة يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات في الخدمات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بقطاع السيارات المصري.

وأوضح أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع المستورد والموزع الحصري المعتمد لسيارات BYD في مصر، لتوريد الزيوت والسوائل المتخصصة اللازمة لتشغيل وصيانة السيارات، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة وفقًا لمتطلباتها الفنية.

وأشار إلى أن الشراكة تستهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير حلول تتناسب مع التقنيات الحديثة للسيارات، وتدعم كفاءة التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

وأضاف أن التحولات التي يشهدها قطاع السيارات تفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المتخصصة في خدمات ما بعد البيع وموردي المكونات والسوائل الفنية.

من جانبه، أكد خالد يوسف، الرئيس التنفيذي للشركة المستوردة، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط تطوير منظومة خدمات ما بعد البيع والتوسع في شبكة المراكز التكنولوجية، بما يواكب النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية والهجينة في مصر.

وتعكس الشراكة توجه شركات قطاع السيارات نحو تطوير خدمات الصيانة والتشغيل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق المصرية، في ظل التوسع في استخدام مركبات الطاقة الجديدة.
 

شراكة مصر عالم

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