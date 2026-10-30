مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في شتاء 2026

تتغير مواعيد عمل المحال التجارية والمراكز التجارية والمولات مع دخول موسم الشتاء، وفقا للضوابط المنظمة لساعات تشغيل الأنشطة التجارية على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء وتوفير الخدمات للمواطنين، مع مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026

وبالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية، وكذلك الأنشطة المستثناة من قرارات الإغلاق، والاختلاف بين مواعيد المحال والمطاعم والكافيهات.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026

تبدأ المحال التجارية والمولات والمراكز التجارية استقبال المواطنين في تمام الساعة 7 صباحا، على أن تنتهي ساعات العمل في الساعة 10 مساء خلال الأيام العادية.

وتستمر المحال في العمل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الإغلاق في الساعة 11 مساء.

وتأتي مواعيد تشغيل المحال والمولات التجارية خلال فصل الشتاء على النحو التالي.

موعد فتح المحلات والمولات التجارية: الساعة 7 صباحا.

موعد الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساء.

موعد الغلق يومي الخميس والجمعة: الساعة 11 مساء.

موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية: الساعة 11 مساء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات شتاء 2026

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات عن المحال التجارية والمولات، إذ يسمح لها باستمرار استقبال المواطنين حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

كما تمتد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وفقا للضوابط المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026

المحال والأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

تتضمن قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير الاحتياجات اليومية والسلع الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها وعدم تأثر احتياجات السكان بمواعيد الإغلاق.

وتشمل أبرز الأنشطة المستثناة ما يلي.

محال البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

الصيدليات.

محال بيع الخضروات والفاكهة وفقا لطبيعة النشاط.

محال بيع الدواجن.

أسواق الجملة.

كما تشمل الاستثناءات بعض الورش التي تفرض طبيعة عملها تقديم الخدمات في أوقات مختلفة، ومن بينها الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وذلك وفقا للضوابط المحددة لكل نشاط.

متى بدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي ينص على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبموجب القرار، جرى تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من 12 منتصف الليل، إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026

الفرق بين تطبيق التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحلات

من المهم التفرقة بين موعد تغيير الساعة وبدء تطبيق المواعيد الشتوية لتشغيل المحال العامة والمطاعم والكافيهات، إذ إن لكل منهما موعدا مختلفا.

فقد بدأ تطبيق مواعيد التشغيل الشتوية للمحال العامة والمطاعم والكافيهات اعتبارا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، بينما بدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميا بعد تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية أكتوبر.

ويأتي تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الهادفة إلى ضبط ساعات العمل خلال فصل الشتاء، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات ترشيد استهلاك الطاقة.