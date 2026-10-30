رحلة عامرة بخدمة كتاب الله.. وفاة القارئ أشرف علي حسن البطيخي

توفى القارئ أشرف علي حسن البطيخي، عضو نقابة قراء مصر، بعد رحلة عامرة بخدمة كتاب الله وقراءة القرآن الكريم على مدار سنوات عديدة.

وأعلنت أسرة القارئ أشرف علي حسن البطيخي، أنه تم تشييع الجنازة والدفن مقابر العامود باب الرحمة، وتلقي العزاء في مسجد العمري بالاسكندرية.

نقابة القراء تنعى زوجة الشيخ السيد عبد المجيد

وفي وقت سابق، تقدمت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية بخالص العزاء للشيخ السيد عبد المجيد عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف فى وفاة زوجته.

وأعلنت أنه تم تشييع الجنازة الخميس ١٨/ ٦ / ٢٠٢٦ بمحافظة المنيا.

واختتمت نعيها بالدعاء لها قائلة: اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.