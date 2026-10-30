قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟
من جيبه الخاص.. مهاجر مصري يرمم مدرسة خربها المحتجون خلال 48 ساعة
المصري يُنهي علاقته التعاقدية مع أحمد سامي وجهازه الفني بالتراضي
بعد تحرك الشيوخ الأخير.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل
بعد إخطار المستخدمين بوقف خدماته.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط .. ما موقف الأموال الموجودة في الحسابات؟
رحلة عامرة بخدمة كتاب الله.. وفاة القارئ أشرف علي حسن البطيخي
ياسر الهضيبي لـ صدى البلد: انتخابات الهيئة العليا للوفد تحت إشراف قضائي | فيديو وصور
ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا
وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع المجر
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في شتاء 2026
من المحنة إلى التمكين.. خطيب المسجد النبوي يكشف ألطف معاني القدر الإلهي لـ سيدنا يوسف
خلال زيارته لـ«رينيرا» في روسيا.. وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن حرب إيران ستنتهي قريبا.

وفي وقت سابق شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً شخصياً على صحفي يوم الخميس، بعد توجيه أسئلة له حول حالته الصحية وقراره إلغاء تجمعين انتخابيين في كانساس وأيوا.


رد لاذع على سؤال حول التعب من السفر

وكان من المفترض أن يقوم ترامب بحملة لصالح السيناتور روجر مارشال في كانساس، وأن يشارك في تجمع مشترك مع مرشحة الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ آشلي هينسون ومرشح الحزب لمنصب حاكم أيوا زاك لان، ضمن جهود الحزب الجمهوري في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، إلا أن البيت الأبيض أعلن الخميس إلغاء التجمعين.

ورد ترامب على سؤال الصحفي عما إذا كان قد سئم من السفر قائلاً: "تبدو في حالة يرثى لها"، مشيراً إلى أنه عقد 25 تجمعاً في 19 ولاية منذ الأول من أكتوبر لدعم الحملة الجمهورية، وسخر من مظهر الصحفي قائلاً: "أنت غير لائق بدنيا على الإطلاق".

مشادة حادة مع مراسل رويترز

وأظهر مقطع فيديو للمشادة أن مراسل وكالة رويترز سأل ترامب في البداية: "لقد كنت كثير السفر. كيف حالك؟ كيف هي صحتك؟" فأجاب: "لقد كان لدينا تجمع انتخابي رائع".

إيران الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

محمد العدل

أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

سعر الذهب

تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

منصة باينانس

تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

مبعث قوته وسر انبساطه.. خطيب المسجد الحرام: لكل عضو للإنسان كمالا

خطيب المسجد الحرام

نعيم الدنيا والآخرة.. خطيب المسجد الحرام يتحدث عن محبة الله ورؤيته في الجنة

صلاة الجمعة

هل يجوز إعادة صلاة الجمعة؟.. دار الإفتاء تستعرض آراء الفقهاء

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد