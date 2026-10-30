ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن حرب إيران ستنتهي قريبا.

وفي وقت سابق شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً شخصياً على صحفي يوم الخميس، بعد توجيه أسئلة له حول حالته الصحية وقراره إلغاء تجمعين انتخابيين في كانساس وأيوا.



رد لاذع على سؤال حول التعب من السفر

وكان من المفترض أن يقوم ترامب بحملة لصالح السيناتور روجر مارشال في كانساس، وأن يشارك في تجمع مشترك مع مرشحة الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ آشلي هينسون ومرشح الحزب لمنصب حاكم أيوا زاك لان، ضمن جهود الحزب الجمهوري في المرحلة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، إلا أن البيت الأبيض أعلن الخميس إلغاء التجمعين.

ورد ترامب على سؤال الصحفي عما إذا كان قد سئم من السفر قائلاً: "تبدو في حالة يرثى لها"، مشيراً إلى أنه عقد 25 تجمعاً في 19 ولاية منذ الأول من أكتوبر لدعم الحملة الجمهورية، وسخر من مظهر الصحفي قائلاً: "أنت غير لائق بدنيا على الإطلاق".

مشادة حادة مع مراسل رويترز

وأظهر مقطع فيديو للمشادة أن مراسل وكالة رويترز سأل ترامب في البداية: "لقد كنت كثير السفر. كيف حالك؟ كيف هي صحتك؟" فأجاب: "لقد كان لدينا تجمع انتخابي رائع".