جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس استبعاد الثنائي محمد هاني وإمام عاشور من مباريات الأهلي الأخيرة، وموقفهما من العودة إلى حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تليفزيونية، إن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور جاء بقرار فني من جانب المدير الفني الحسين عموتة، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات بشأن موقف الثنائي وإمكانية عودتهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأوضح أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لا تتدخل على الإطلاق في قرارات المدير الفني المتعلقة باختيار اللاعبين أو استبعادهم، مؤكدا أن قرار استبعاد هاني وإمام عاشور جاء وفقا لرؤية عموتة الفنية.

وأضاف أمير هشام أن استبعاد الثنائي يتماشى مع رغبة إدارة الكرة بالأهلي، وأن مسؤولي الإدارة سعداء بهذا القرار، لكنه شدد على أنهم لم يتدخلوا فيه ولم يكن لهم أي دور في اتخاذه.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن موقف محمد هاني وإمام عاشور خلال المرحلة المقبلة يظل مرتبطا برؤية المدير الفني وقراراته بشأن احتياجات الفريق في المباريات القادمة.