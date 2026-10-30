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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السعيد يهاجم مدرب الأهلي: الفريق مستباح وشوبير أنقذه

طارق السعيد
طارق السعيد
سارة عبد الله

شن طارق السعيد نجم الكرة السابق، هجومًا على أداء النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، معربًا عن استيائه من تراجع مستوى الفريق وغياب شخصيته المعتادة داخل الملعب، مؤكدًا أن حارس المرمى مصطفى شوبير أنقذ المدرب من موجة انتقادات واسعة في مباراة مودرن سبورت.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية: «هناك علامات استفهام كبيرة جدًا على أدائه، مفيش مباراة كسبها السنادي ونقول إن ده النادي الأهلي، وطول عمره بيضغط أي فريق جديد علينا نشوف الأهلي مضغوط، لإن التيشيرت لوحده بيخض».

وأضاف: «الأهلي بقى مستباح، ولولا شوبير وصد ضربة الجزاء كان الكلام كله هيبقى عن عموتة، لإنه هو صاحب التعليمات في الملعب وإدارة المباراة».

طارق السعيد الأهلي مصطفى شوبير عموتة

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