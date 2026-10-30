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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيا سبور يستضيف جالاتا سراي في الدوري التركي.. ومصطفى محمد يترقب فرصة المشاركة

مصطفى محمد
مصطفى محمد
حمزة شعيب

يستضيف فريق كونيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، نظيره جالاتا سراي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر المسابقة.

ويدخل جالاتا سراي اللقاء متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 22 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على آميد سبورتيف صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط على طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والذي يحتل المركز الثالث.

في المقابل، يحتل كونيا سبور المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثالث في المسابقة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مدرب كونيا سبور يتحدث عن موقف مصطفى محمد

وفي سياق متصل، كشف إلهان بالوت، المدير الفني لفريق كونيا سبور، موقف المهاجم المصري مصطفى محمد، في ظل تراجع عدد دقائق مشاركته منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بالالتزام والجدية في التدريبات، لكنه ينتظر منه تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

وانضم مصطفى محمد إلى كونيا سبور قادمًا من نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى يونيو 2029، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا بصورة منتظمة، في ظل اعتماد الجهاز الفني على المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا.

وقال إلهان بالوت، في تصريحات نقلها موقع «TV42» التركي، إنه سيكون من غير العادل التشكيك في جاهزية مصطفى محمد للمشاركة، مشيدًا بالتزامه داخل التدريبات واحترامه للعمل مع الفريق.

وأضاف المدير الفني: «سأكون ظالمًا إذا قلت إن مصطفى محمد ليس جاهزًا للمشاركة، فهو يعمل بشكل رائع، وأنا أحترم ذلك فيه كثيرًا، لكن فيما يتعلق بعدد دقائق مشاركته، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فأنا أريد دائمًا رؤية أداء أفضل منه».

وأكد بالوت ثقته في قدرة المهاجم المصري على تقديم الإضافة لكونيا سبور خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن قلة مشاركاته لا تعني وجود مشكلات فنية واضحة في مستواه.

وأوضح: «أنا واثق من أن مصطفى محمد سيساعدنا كثيرًا، وسيساهم بشكل كبير مع هذا النادي، لكن قلة مشاركته لا تعني أن هناك عيوبًا واضحة به».

واختتم مدرب كونيا سبور تصريحاته بالتأكيد على حرصه على تقديم الدعم المعنوي والنفسي للاعب، مشيرًا إلى أنه سيتحدث معه بشكل شخصي لمساعدته على تجاوز المرحلة الحالية.

وقال بالوت: «سأتحدث بنفسي مع مصطفى محمد، فعليك أن تهيئ اللاعب جيدًا من الناحية المعنوية والنفسية في هذه المواقف، فهو لاعب مهم وقيم بالنسبة لنا».

وتترقب جماهير كونيا سبور موقف مصطفى محمد خلال المواجهات المقبلة، في ظل تصريحات مدربه التي حملت إشادة بالتزامه وثقة في قدرته على مساعدة الفريق، مع انتظار حصوله على دقائق مشاركة أكبر والمنافسة على مكان أساسي في التشكيل.

فريق كونيا سبور مصطفى محمد جالاتا سراي

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