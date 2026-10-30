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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات اليوم في مصر

أسعار العملات اليوم في مصر
أسعار العملات اليوم في مصر
محمد غالي

تتصدر أسعار العملات العربية والأجنبية اهتمامات المتعاملين في السوق المصرفية المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الجنيه أمام العملات الرئيسية، وتأثيراتها على حركة التجارة والاستيراد وأسعار السلع والخدمات، فضلا عن تحويلات المصريين بالخارج وتكاليف السفر.

وتحظى أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني باهتمام خاص من المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من العملات الأكثر ارتباطا بالمعاملات التجارية والمالية، بينما يزداد البحث عن أسعار العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، بالتزامن مع احتياجات السفر والتحويلات المالية.

أسعار العملات اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 56.0463 جنيه، محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04%، فيما أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري وصول سعر الدولار إلى 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

وتحظى تحركات العملة الأمريكية بمتابعة واسعة نظرا لتأثيرها في تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن ارتباطها بحسابات الشركات والأنشطة التجارية التي تعتمد على المنتجات والمكونات المستوردة.

ولا تنعكس تحركات الدولار بالضرورة على أسعار السلع بصورة فورية، إذ يرتبط انتقال تأثيرها إلى المستهلك بعدة عوامل، من بينها تكلفة الاستيراد والمخزون المتاح وأسعار التعاقدات وتوقيت شراء البضائع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري

أظهرت أحدث البيانات المتاحة تفاوتا محدودا في تحركات العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سجل الدولار الأمريكي نحو 56.0463 جنيه، بارتفاع 0.04%.
بلغ سعر اليورو الأوروبي 62.4263 جنيه، بتراجع 0.02%.
وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 74.6532 جنيه، بتراجع 0.02%.
سجل الفرنك السويسري نحو 67.6344 جنيه، بانخفاض 0.02%.
بلغ سعر اليوان الصيني 8.4077 جنيه، بتراجع 0.03%.
سجلت الكرونة الدنماركية نحو 8.353 جنيه، بارتفاع 0.04%.
وصل سعر الكرونة السويدية إلى 5.6678 جنيه، بتراجع 0.04%.
بلغ سعر الكرونة النرويجية 6.0424 جنيه، بارتفاع 0.04%.

وتوضح هذه المستويات اختلاف اتجاهات العملات الأجنبية أمام الجنيه، مع تسجيل تحركات محدودة صعودا وهبوطا، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة أسعار الصرف قبل إجراء التحويلات أو تنفيذ المعاملات المالية.

أسعار العملات اليوم في مصر

أسعار العملات العربية اليوم في مصر

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجلت أبرز العملات المتداولة أمام الجنيه المصري المستويات التالية.

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 180.0742 جنيه، بتراجع 0.05%.
سجل الدينار الأردني 79.0498 جنيه، بانخفاض 0.03%.
وصل سعر الدينار البحريني إلى 148.6661 جنيه، بتراجع 0.03%.
بلغ سعر الريال العماني 145.7605 جنيه، بانخفاض 0.03%.
سجل الدرهم الإماراتي نحو 15.2611 جنيه، بتراجع 0.06%.
وصل سعر الريال السعودي إلى 14.943 جنيه، بانخفاض 0.05%.
سجل الريال القطري نحو 15.3993 جنيه، دون تغيير يذكر.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

أعلن البنك الأهلي المصري أسعار شراء وبيع العملات العربية والأجنبية، وفقا لآخر البيانات المتاحة، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع العملة وما إذا كانت المعاملة تتم نقدا أو من خلال التحويلات المصرفية.

أسعار العملات اليوم في مصر

وجاءت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري على النحو التالي.

الدولار الأمريكي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.
اليورو الأوروبي: 62.1825 جنيه للشراء و62.602 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 74.4499 جنيه للشراء و74.8128 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 39.9672 جنيه للشراء و40.1474 جنيه للبيع.
الكرونة الدنماركية: 8.3197 جنيه للشراء و8.3755 جنيه للبيع للتحويلات.
الكرونة النرويجية: 6.0179 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع للتحويلات.
الكرونة السويدية: 5.6406 جنيه للشراء و5.6819 جنيه للبيع للتحويلات.
الفرنك السويسري: 67.4822 جنيه للشراء و67.8071 جنيه للبيع.
الين الياباني لكل 100 ين: 35.4098 جنيه للشراء و35.5878 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي: 39.3106 جنيه للشراء و39.6444 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر


الدينار الكويتي: 176.4576 جنيه للشراء و181.9922 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 14.8416 جنيه للشراء و14.947 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 15.2292 جنيه للشراء و15.2726 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 146.1689 جنيه للشراء و148.7601 جنيه للبيع نقدا.
الريال العماني: 143.2519 جنيه للشراء و145.6883 جنيه للبيع نقدا.
الريال القطري: 14.2107 جنيه للشراء و15.3882 جنيه للبيع نقدا.
الدينار الأردني: 78.062 جنيه للشراء و79.2232 جنيه للبيع نقدا.
اليوان الصيني: 8.4015 جنيه للشراء و8.4207 جنيه للبيع للتحويلات.

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