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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبحث مع سفير مصر بأذربيجان تعزيز التعاون

أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبحث مع السفير المصري بأذربيجان تعزيز التعاون
أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبحث مع السفير المصري بأذربيجان تعزيز التعاون
محمد شحتة

أجرى الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، زيارة رسمية إلى مقر السفارة المصرية لدى جمهورية أذربيجان بالعاصمة باكو؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، ودعم التواصل العلمي والثقافي والديني بين البلدين.

واستهل الأمين العام زيارته بلقاء السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون في المجالات العلمية والثقافية والدينية، بما يدعم جسور التواصل بين الشعبين، ويرسخ قيم الحوار والتفاهم المتبادل.

سبل تفعيل آليات التعاون

كما زار الدكتور أحمد نبوي مقر مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بباكو، حيث التقى الدكتور طارق أبو الفتوح، الملحق الثقافي المصري، وبحثا خلال اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون المشترك، وتكامل الجهود في دعم الدبلوماسية الثقافية المصرية، وتعزيز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وأكد الأمين العام حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دعم الباحثين وطلاب العلم الوافدين، وتيسير استفادتهم من إصدارات المجلس ومؤلفاته العلمية والفكرية، بما يثري معارفهم، ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، ويعزز إسهام الإنتاج العلمي المصري في مد جسور المعرفة والتواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم.

الدكتور أحمد نبوي باكو أذربيجان السفارة المصرية مصر مركز مصر للعلاقات الثقافية

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