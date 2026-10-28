«الأعلى للشئون الإسلامية» يشارك في افتتاح المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات بأذربيجان

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نيابةً عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 27 إلى 29 من أكتوبر 2026، بحضور الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان.

ويُعقد المنتدى بتنظيم من وزارة الثقافة الأذربيجانية، وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بمشاركة واسعة من القيادات الرسمية والدينية والخبراء والشخصيات الدولية؛ لبحث آفاق تعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ قيم التعايش الإنساني والسلام العالمي، وبناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب والحضارات.

وتأتي مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في هذا المحفل الدولي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، وتأكيد دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، ودعم الحوار البنّاء بين الثقافات والأديان، إلى جانب توطيد أواصر التعاون العلمي والثقافي والديني مع المؤسسات والقيادات الدولية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسْهِم في تعزيز الوعي الرشيد، وخدمة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتفاهم والعيش المشترك بين الشعوب.