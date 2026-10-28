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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. أهم الوسائل للمحافظة عليها

صلا الفجر
صلا الفجر
عبد الرحمن محمد

تحتل صلاة الفجر مكانة عظيمة في الإسلام، لما تحمله من فضائل وأجر كبير، فهي إحدى الصلوات الخمس المفروضة التي ينبغي للمسلم الحرص على أدائها في وقتها، رغم صعوبة الاستيقاظ من النوم لدى البعض، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتحتاج المواظبة على صلاة الفجر إلى عزيمة صادقة واستعداد مسبق، إذ إن الحرص على أدائها يعكس رغبة المسلم في التقرب إلى الله والالتزام بأوامره، وقد وردت في السنة النبوية أحاديث عديدة توضح فضل هذه الصلاة والثواب المترتب عليها.

ما فضل صلاة الفجر في الإسلام؟

تتمتع صلاة الفجر بمكانة كبيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، في إشارة إلى عظيم فضل ركعتي السنة اللتين تسبقان الصلاة المفروضة.

كما ورد في السنة النبوية أن الملائكة تتعاقب على العباد ليلًا ونهارًا، وتجتمع في صلاتي الفجر والعصر، ثم تصعد الملائكة التي باتت بين الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وتخبره بما وجدت عليه عباده.

ويزداد فضل صلاة الفجر عند أدائها في جماعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله»، وهو حديث رواه مسلم.

ومن الفضائل التي وردت في السنة النبوية أن من يؤدي صلاة الصبح يكون في ذمة الله، أي في عهده وأمانه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله»، رواه مسلم.

 ما الذي يساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟

يوضح العلماء أن النوم مبكرًا وعقد العزم على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر من أهم الوسائل التي تساعد المسلم على المواظبة عليها، إلى جانب صدق النية والاستعداد النفسي لأداء العبادة.

ويؤكد العلماء أن إخلاص النية لله والحرص على الطاعة يساعدان الإنسان على الالتزام بعباداته، مع الأخذ بالأسباب العملية التي تعينه على الاستيقاظ في الموعد المحدد، مثل ضبط المنبه وتجنب السهر والنوم في وقت مناسب.

كما تشير دراسات علمية إلى دور الساعة البيولوجية في المخ في تنظيم النوم والاستيقاظ، إذ يمكن للاستعداد المسبق والالتزام بمواعيد ثابتة للنوم أن يساعدا على تنظيم مواعيد الاستيقاظ، سواء لأداء الصلاة أو الذهاب إلى العمل أو غير ذلك من الالتزامات اليومية.

هل صلاة الفجر من أسباب دخول الجنة؟

وردت أحاديث نبوية تؤكد عظيم ثواب المحافظة على الصلاة، ومن بينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»، والمقصود بالبردين صلاتا الفجر والعصر، وفق الحديث المتفق عليه.

وتشمل فضائل صلاة الفجر شهادة الملائكة لمن يؤديها، ونيل الأجر العظيم عند أدائها في جماعة، فضلًا عن تعويد النفس على الالتزام بالطاعات والمحافظة على الفرائض في أوقاتها.

كما حث الإسلام على مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»، وهو حديث متفق عليه.

وتؤكد هذه النصوص أهمية المحافظة على الصلوات المفروضة والإخلاص في العبادة، مع الاستعانة بالأسباب التي تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وفي مقدمتها النوم مبكرًا، وتنظيم مواعيد النوم، وعقد النية الصادقة لأداء الصلاة في وقتها.
 

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