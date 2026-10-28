تصميم مازدا.. سيكو تكشف عن ساعة رياضية بسعر في متناول اليد

كشفت شركة «مازدا» اليابانية عن إطلاق أحدث مشاريعها التعاونية مع صانعة الساعات الشهيرة «سيكو» (Seiko)؛ لتطوير ساعة كرونوغراف جديدة يحمل طرازها الرمز «BF9504»، لتلخص الفلسفة التصميمية الخاصة بـ«مازدا» والقائمة على البساطة والجمال المكتنز.

وتطرح هذه الساعة حصريًا في السوق الياباني بسعر يبدأ من نحو 439 دولارًا أمريكيًا، مِمَّا يثير شغف عشاق العلامتين حول العالم.

فلسفة تصميم «الكودو» وتفاصيل بصرية دقيقة

تستلهم الساعة خطوطها من لغة التصميم الخاصة بـ«مازدا»، حيث جاءت الميناء بتصميم بسيط يبتعد عن التعقيدات والألوان الزائدة، مع الاعتماد على التباين البصري بين المعدن الداكن واللمسات الحمراء على عقرب الثواني الخاص بساعة التوقيف (Stopwatch) وزر التعديل.

كما اعتمدت الشركة خط «Mazda Type» الأصلي لكتابة الأرقام والمؤشرات لإبراز هوية العلامة، فضلاً عن حفر عبارة «ESTD 1920 HIROSHIMA, JAPAN» على الواجهة، في إشارة إلى تاريخ تأسيس الشركة العريق في هيروشيما وتأكيدًا على الإرث الصناعي الممتد.

ساعة مازدا وسيكو

تاريخ من التعاون وشراكة الساعات الأيقونية

تُعد هذه الساعة الإصدار الثالث ضمن مسيرة التعاون بين الشركتين اليابانيتين؛ إذ يعود التعاون الأول بينهما إلى عام 2001 عند إطلاق ساعة ذات تصميم مستوحى من المحركات الدوارة «Rotary Engine» الأسطورية.

بينما جاء الإصدار الثاني العام الماضي عبر ساعة مخصصة لفريق السباقات «Mazda Spirit Racing»، لتأتي النسخة الجديدة كإضافة مميزة تجمع بين الدقة الميكانيكية لـ«سيكو» والأناقة التصميمية لـ«مازدا».