تويوتا تحول تاكوما و4Runner إلى مركبات مجنزرة لا تخشى الثلوج

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية عن مشاركتها في معرض «SEMA» للسيارات المعدلة لعام 2026 عبر تقديم الخماسي المفهومي الجديد «سنوهنتر».

وتتضمن هذه المجموعة استبدال العجلات التقليدية بأنظمة جنزير سحب مجنزرة مخصصة للمناطق الجليدية على طرازات «توندرا»، «تاكوما»، «فور رانر»، «لاند كروزر»، و«سيكويا».

تصميم «CALTY» وهندسة مخصصة للظروف القاسية

جاء تطوير هذه النماذج الاختبارية تحت إشراف مركز تحسين التصميم «CALTY Design Research» التابع لتويوتا في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وحصلت السيارات على طلاء خارجي باللون الأبيض مع رسومات تمويهية مخصصة، إلى جانب نظام رفيع لزيادة خلوص السيارة الارتفاعي (Lift Kit) مصمم من قبل قطاع «TRD» ليتحمل الأوزان والضغط الإضافي الناتج عن أجهزة الجنزير الاستكشافية.

تجهيزات الملاحة والعملانية للمناطق النائية

زودت «تويوتا» طرازات الشاحنات والـ SUV بحزمة واسعة من الملحقات الميدانية؛ حيث جاءت الفئات الرياضية مزودة بشبكات سقف علوية من طراز «Prinsu»، وصناديق تخزين للمعدات والمهام من شركة «Thule»، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة كاشفة متطورة من «Rigid» للعمل في حالات الرؤية المنخفضة وألواح دعم للسحب أثناء الطوارئ.

وعلى الرغم من أن هذه النسخ تُعد نماذج اختبارية وليست مخصصة للإنتاج التجاري أو للسير على الطرق العامة، إلا أنها تستعرض القدرات الهندسية للعلامة في تطوير الملحقات الميدانية وإمكانية الاستفادة من هذه التجهيزات مستقبلاً في فئات «تريل هنتر» القادمة.