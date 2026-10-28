شوبير يكشف موقف الأهلي والزمالك من التأهل لكأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأندية الإفريقية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، من فرص التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، موضحًا أن بيراميدز وصن داونز حسما تأهلهما وفقًا للتصنيف، بينما يحتاج الزمالك إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا من أجل ضمان المشاركة في المونديال.

وقال شوبير إن جماهير الأهلي لا تزال تشعر بالدهشة من غياب الفريق عن منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن فوز الفريق بالبطولة في الموسم المقبل سيمنحه بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية مباشرة.

وأوضح أن اللجوء إلى التصنيف القاري يأتي في حالة تكرار تتويج أحد الأندية باللقب الإفريقي، مستشهدًا باحتمالية فوز بيراميدز بالبطولة خلال الموسم الحالي، ثم تتويج صن داونز باللقب في الموسم المقبل، وهو ما قد يجعل التصنيف عاملًا حاسمًا في تحديد المتأهلين.

وأضاف أن التصنيف المصري تراجع خلال الفترة الأخيرة، بعدما كان الأهلي يتصدر المشهد بفضل نتائجه المميزة في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن احتساب النقاط يعتمد على نتائج بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما لا تدخل بطولة الكونفدرالية ضمن حسابات هذا التصنيف.

واستعرض شوبير ترتيب الأندية الإفريقية وفقًا للنقاط التي ذكرها، موضحًا أن صن داونز وبيراميدز يتصدران برصيد 62 نقطة لكل منهما، يليهما الجيش الملكي المغربي برصيد 48 نقطة، ثم الترجي التونسي بـ47 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وأشار إلى أن الهلال السوداني يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة، يليه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بـ31 نقطة، ثم نهضة بركان المغربي برصيد 29 نقطة، مؤكدًا أنه لا يمكن تأهل فريقين من الدولة نفسها عن طريق التصنيف.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تتويج الأهلي بلقب الكونفدرالية خلال الموسم الحالي لن يضيف إلى رصيده أي نقاط في التصنيف، نظرًا لعدم احتساب البطولة ضمن هذه المعايير، بينما يمكن للزمالك تحسين موقعه حال وصوله إلى الدور نصف النهائي أو النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مع استمرار حاجته إلى نتائج قوية من أجل تعزيز فرصه في التأهل



