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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة خارقة وحماية كاملة للعين.. كل ما تحتاج معرفته عن هواوي Enjoy 100

هاتف هواوي إنجوي 100
هاتف هواوي إنجوي 100
لمياء الياسين

كشفت شركة هواوي النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك هاتف Pura 90 Plus وسلسلة Enjoy 100. ونقدم إليك أهم مواصفات الهاتف
مواصفات وميزات هاتف هواوي إنجوي 100.

يتميز هاتف هواوي إنجوي 100 برو ماكس بشاشة فائقة السطوع مقاس 6.84 بوصة مصممة لحماية العين.

وتؤكد هواوي أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 8000 شمعة/م² عند مستوى إضاءة 1%، و1000 شمعة/م² عند مستوى إضاءة 20%، مما يضمن وضوحها في الإضاءة الخارجية.

ومن حيث المواصفات الداخلية، يعمل طراز 512 جيجابايت بمعالج كيرين 8020، بينما يعمل طرازا 128 جيجابايت و256 جيجابايت بمعالج كيرين 8020A.

هواوي إنجوي 100 برو ماكس

يأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل HarmonyOS 7. وتزعم هواوي أن تكاملها المحكم بين البرمجيات والأجهزة والمعالجات والحوسبة السحابية يرفع الأداء العام بنسبة 62%. كما تقول الشركة إن محرك Ark Engine يُسرّع تشغيل التطبيقات بنسبة 25%، ويُحسّن سلاسة تصفح الصفحات بنسبة 25%، ويُحمّل المحتوى أسرع بنسبة 37%. وتُتيح تقنية Ultra Space Storage مساحة تخزين إضافية تصل إلى 51 جيجابايت في طراز 512 جيجابايت، وتصل إلى 22 جيجابايت في طراز 256 جيجابايت.

هواوي إنجوي 100 برو ماكس

عمر البطارية

يعد عمر البطارية هو أبرز ما يميز هذا الهاتف. فهو مزود ببطارية Whale بسعة 8800 مللي أمبير، مدعومة بتقنية Super Energy Gathering Pump من هواوي وتقنية توفير الطاقة الشاملة، وتُقدّر الشركة عمر البطارية بما يصل إلى 49 ساعة من المكالمات المتواصلة. وتشمل خيارات الاتصال: اتصال 5A، ونظام تحديد المواقع العالمي ثنائي النطاق مع نظام BeiDou ثلاثي النطاق، ومراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه بنظام BeiDou، وشبكة Wi-Fi 7. كما تُولي هواوي اهتمامًا كبيرًا لميزات الأمان، حيث تتضمن الهاتف ميزة الكشف عن الوجوه المزيفة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وحماية المكالمات من الاحتيال بتقنية الذكاء الاصطناعي

سعر وتوافر هاتف هواوي إنجوي 100 برو ماكس

يتوفر هاتف هواوي إنجوي 100 برو ماكس بألوان الأسود، والذهبي ، والأزرق ، والأبيض 

يبلغ سعر نسخة 128 جيجابايت 1999 يوان صيني (حوالي 300 دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت 2399 يوان صيني (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا)

 أما النسخة الأفضل بسعة 512 جيجابايت فيبلغ سعرها 2899 يوان صيني (حوالي 435 دولارًا أمريكيًا).

 بدأ الحجز المسبق للهاتف في الصين عبر متجر هواوي الإلكتروني (Vmall) ومتاجر التجزئة المعتمدة الأخرى. ولم تُعلن هواوي بعدُ ما إذا كان الهاتف سيُطرح في الأسواق العالمية.

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