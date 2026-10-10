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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلفيات هاتف هواوي Mate 90 الجديدة متاحة للتحميل مجاناً

هواوي Mate 90
هواوي Mate 90
احمد الشريف

أتاحت شركة "هواوي" مجموعة الخلفيات الرسمية الخاصة بسلسلة هواتفها الرائدة الجديدة "Mate 90" للتحميل، لتمنح شاشتك لمسة جمالية مبهرة حتى وإن كنت لا تمتلك الهاتف الجديد.

إضافة مذهلة لشاشة هاتفك

وبحسب تقرير نشره موقع "هواوي سنترال" التقني، طرحت الشركة هذه المجموعة المميزة من الصور بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة التي تضم خمسة طرازات مختلفة. 

وتهدف الشركة من خلال هذه الخلفيات إلى تقديم طابع بصري مذهل وجذاب يغير من شكل الواجهة الرئيسية للهاتف بشكل كامل  وتعتبر هذه السلسلة الجديدة، التي ظهرت للنور الأسبوع الماضي، بمثابة خط إنتاج يعتمد على تقديم أداء قوي وسريع للمستخدمين .

دقة فائقة تريح العين

وتتوفر هذه الخلفيات بدقة عالية جداً تُعرف تقنياً باسم "QHD+" ،  وببساطة شديدة، تعني هذه التقنية أن الصورة تتمتع بوضوح فائق ونقاء شديد يتفوق على الشاشات العادية، وتأتي هذه الصور بمقاس يبلغ 3120 × 3120 نقطة ضوئية (بكسل) .

ويضمن هذا الرقم الكبير لك أن تفاصيل الخلفية ستكون حادة وواضحة لأقصى درجة، لتظهر الألوان بشكل طبيعي ومريح للعين دون أي تشويش عند تطبيقها على الشاشة.

يفية الحصول عليها بسهولة

وأوضح التقرير أن أي شخص يمتلك هاتفاً ذكياً يمكنه الاستفادة من هذه الصور وتغيير شكل جهازه الآن، كل ما يتطلبه الأمر هو الدخول إلى الرابط المخصص وتنزيل الملفات مباشرة.

وبعد انتهاء عملية التحميل بنجاح، يمكنك التوجه إلى "مجلد التنزيلات" داخل ذاكرة هاتفك  ومن هناك، تختار الصورة التي تناسب ذوقك وتضبطها لتكون الخلفية الأساسية لشاشتك الرئيسية، أو تضعها كصورة لشاشة القفل بضغطة زر واحدة فقط .

هواوي Mate 90 Mate 90 هواوي شاشة هاتف سلسلة هواتف

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