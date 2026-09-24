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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق 6 نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي

هواوى
هواوى
أحمد عبد القوى

نظمت هواوي القمة العالمية للطاقة الكهربائية 2026(Global Electric Power Summit 2026)  تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والطاقة: فتح آفاق جديدة لمنظومة الطاقة"، بمشاركة أكثر من 600 ممثل عن شركات الطاقة العالمية، والمنظمات الصناعية، والشركاء من مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة ووسائل الإعلام، لمناقشة آفاق التكامل بين التحول في قطاع الطاقة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.


وخلال القمة، كشفت هواوي بالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية عن ستة نماذج لممارسات التحول الذكي والرقمي المتكامل من مرحلة توليد الطاقة وحتى الاستهلاك النهائي، ومن الأسواق المحلية إلى الدولية. وتعكس هذه النماذج تطور دور التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة، من مجرد تمكين العمليات ورفع الكفاءة إلى تحقيق تكامل أعمق بين قدرات الحوسبة والطاقة.


ويشهد قطاع الطاقة العالمي تحولات متسارعة، مدفوعة بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة الموزعة، والحاجة إلى تعزيز مرونة شبكات الكهرباء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، بالتزامن مع النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء الناتج عن مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.


وفي الصين، تطرح الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية مفهوم "التكامل بين الحوسبة والطاقة"، الذي يستهدف تحقيق تكامل أكبر بين الكهرباء الخضراء وقدرات الحوسبة، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات الجدولة وإدارة الطاقة، بما يساعد على التعامل مع الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن نمو احتياجات الحوسبة.


وقال فيليب آدم، الأمين العام للمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبرى (CIGRE)، في كلمته الافتتاحية:" يشهد قطاع الطاقة تحولًا واسع النطاق مدفوعًا بالتحول في منظومة الطاقة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي".


وفي ظل تداخل تحديات التحول نحو الطاقة المتجددة مع التوسع في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب استمرار عدم حصول نحو 700 مليون شخص حول العالم على خدمات الكهرباء، ترى هواوي أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها ومرونتها. وتشير هواوي إلى أن شبكات الجهد المنخفض، التي تمثل إحدى نقاط الاختناق الرئيسية في منظومة الكهرباء، ستكون من أبرز مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الحاجة إلى تحسين مستوى الرؤية والتحكم في هذه الشبكات.


لمعالجة فجوات الإدارة في شبكات الجهد المنخفض، ترى هواوي أهمية تطوير منظومة إدارة أكثر شمولًا وشفافية تعتمد على ست قدرات رئيسية، تشمل الرصد والقياس والتحكم والضبط والتداول والتتبع، بما يدعم استدامة منظومة الطاقة على المدى الطويل.


وقال ديفيد صن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة قطاع الطاقة الكهربائية بشركة هواوي: “تتمثل الشفافية في شبكات الجهد المنخفض بصورة أساسية في توفير بيانات أسرع وجودة أعلى وكفاءة أكبر من حيث التكلفة. ولتطوير منظومة جديدة للطاقة، يحتاج القطاع إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، هي إعطاء الأولوية للمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وقاعدة الأصول المنظمة الرقمية (RAB).”
 

عالم هواوى تكنولوجيا

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