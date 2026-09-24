الرئيس السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية وقيام الدولة وعاصمتها القدس

أفادت قناة إكسترا نيوز أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم تطرق إلى المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، حيث تناول الرئيس السيسي الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستعرض الرئيس السيسي جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ والخطة الأمريكية للسلام، فضلًا عن إدخال المساعدات وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك حلًا شاملًا وعادلًا ووحيدًا للقضية الفلسطينية.

كما تناول اللقاء المشهد الإقليمي الراهن وتداعياته على دول وشعوب المنطقة، إلى جانب الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوتر وتجنب موجة جديدة من التصعيد، بما يدعم الاستقرار ويحافظ على مقدرات شعوب المنطقة.