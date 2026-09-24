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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد هندسة المنصورة: تصنيع الروبوت محلياً بنسبة 80%.. ونسعى للوصول إلى 90% العام المقبل

الروبوت
الروبوت
إسراء صبري

قال الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، إن الكلية تحرص على التواصل المستمر مع خريجيها، مشيراً إلى أن المهندسين محمود موسى وحمزة ومحمد إبراهيم، وهم من خريجي الكلية، بدأوا فكرة تصنيع الروبوت بإنتاج محلي مرتفع وصلت نسبته حالياً إلى 80%.

وأوضح أن كلية الهندسة قررت تبني خريجيها والتعاقد معهم لتوريد أحد هذه الروبوتات إلى الكلية، بهدف استخدامه في تدريب الطلاب ودعم البحث العلمي.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الروبوتات تؤدي دوراً مهماً في الإنتاج الصناعي، من خلال زيادة سرعة الأداء، ورفع دقة الإنتاج، وتقليل التكلفة، لافتاً إلى أهميتها بصورة خاصة في الصناعات الذكية والمتكررة، مثل التعبئة والتغليف وصناعة السيارات، وترتيب الأجزاء المتشابهة وتنفيذ المهام الدقيقة والمتكررة بصورة دورية، بما يسهم في زيادة سرعة الإنتاج.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة إلى أن الشباب المؤسسين للشركة يستهدفون الوصول بنسبة المكون المحلي في الروبوتات التي ينتجونها إلى 90% بحلول منتصف العام المقبل، من خلال تصنيع المحرك محلياً.

وذكر أن تحقيق الهدف شالف الذكر يواجه تحديات تقنية، من بينها توفير العمالة الفنية المدربة وتصنيع الأجزاء الدقيقة التي تحتاج إلى العمل بسرعات عالية ونعومة في الحركة، مؤكداً أن تدريب الكوادر والفنيين على استخدام الأجهزة الحديثة، إلى جانب التمويل، يسهم في زيادة نسبة التصنيع المحلي، مشبدا بدور وزارة الصناعة في دعم الشباب وتبني جهود تصنيع المنتجات محلياً.

الروبوت كلية الهندسة المنصورة كلية الهندسة بجامعة المنصورة الدكتور شريف البدوي

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