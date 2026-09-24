مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءً ثنائياً جمعه مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش خلاله عدداً من الملفات، مؤكداً تقدير مصر للدور المحوري الذي اضطلع به جوتيريش خلال فترة قيادته للأمم المتحدة، خاصة مع قرب انتهاء مدة خدمته بنهاية العام الجاري.

وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه نقل إلى جوتيريش رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن خالص التقدير والاحترام للدور الذي قام به خلال فترة توليه منصب السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه دعوة إلى أنطونيو جوتيريش لزيارة القاهرة خلال الشهر المقبل، في إطار تأكيد تقدير مصر لجهوده وتعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين.