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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مواجهة أنجولا وينقل تحيات الرئيس السيسي للاعبين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

حرص وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قبل انطلاق المران، استعدادًا للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة أنجولا.

ونقل وزير الشباب والرياضة في بداية حديثه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المصرية، وحرصها على مواصلة دعم المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأول لكرة القدم.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في مستوى منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التحسن أصبح واضحًا على صعيد الأداء والروح القتالية، وهو ما يعكس امتلاك الفريق المقومات التي تساعده على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه كان يشعر بالقلق قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم، إلا أن اللاعبين نجحوا في تقديم بطولة مميزة وتحقيق إنجاز كبير، مشيرًا إلى أنهم قدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية، وأعادوا الأمل للجماهير.

وأضاف أن أكثر ما لفت انتباهه كان روح الفريق التي ظهرت بين اللاعبين، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو الأساس في تحقيق النجاحات، وأن لكل لاعب دورًا مهمًا في مسيرة المنتخب.

وأشار الوزير إلى أن أداء منتخب مصر خلال كأس العالم، وخاصة أمام الأرجنتين، حظي باهتمام وإشادة واسعة، مؤكدًا أن المنتخب أثبت قدرته على مواجهة المنتخبات الكبيرة والمنافسة أمامها.

وشدد على أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة لدى الشعب المصري، مطالبًا اللاعبين بمواصلة العمل من أجل إسعاد الجماهير، والاستفادة من الروح الوطنية والانتماء باعتبارهما من أهم دوافع تحقيق الإنجازات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واتحاد الكرة واللاعبين، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشواره المقبل، ومؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلف الفريق وتنتظر منه مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية

وزير الشباب والرياضة منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة

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