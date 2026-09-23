شوبير لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا: عايزين نملى المدرجات ونشجع لآخر ثانية

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا، مطالبًا إياهم بمواصلة التشجيع طوال المباراة، مؤكدًا أهمية حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه «مع شوبير»: «هنروح هنملا الاستاد، هنشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة، أيا كانت ظروف المباراة».

وأضاف: «جبنا جول، جبنا 2، جبنا 3، شغالين تشجيع لآخر ثانية، لا قدر الله الهدف اتأخر أو دخل فينا هدف، شغالين تشجيع».

وتابع شوبير موجهًا حديثه للجماهير: «بلاش فوفوزيلا والكلام الفارغ ده ملوش لازمة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «إن شاء الله يبقى شكلنا كويس ويبقى فيه نجاح، وتكون بداية جيدة، ومنتخب مصر مهم جدًا له الـ3 نقاط في أول مباراة».