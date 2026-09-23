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الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا

الذهب
الذهب
رحمة سمير

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، متأثرة بانخفاض أسعار أوقية الذهب عالميًا، وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة.

تراجع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، حيث فقد جرام الذهب عيار 24 نحو 63 جنيهًا، ليتراجع من 7200 جنيه إلى 7137 جنيهًا.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهًا، ليسجل 6245 جنيهًا، مقابل 6300 جنيه أمس.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 47 جنيهًا، من 5400 جنيه إلى 5353 جنيهًا.

كما فقد جرام الذهب عيار 14 نحو 37 جنيهًا، ليسجل 4163 جنيهًا مقابل 4200 جنيه.

الجنيه الذهب يخسر 440 جنيهًا

واصل الجنيه الذهب تراجعه، حيث فقد نحو 440 جنيهًا، لينخفض من 50400 جنيه إلى 49960 جنيهًا.

كما تراجعت قيمة أوقية الذهب بالجنيه المصري بنحو 1959.52 جنيه، لتنخفض من 223,945.03 جنيه إلى 221,985.51 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بدون إضافة المصنعية، المستويات التالية:

عيار 24: 7137 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 6542 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6245 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5353 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 4163 جنيهًا للجرام.

أوقية الذهب: 221,985.51 جنيه.

الجنيه الذهب: 49,960 جنيهًا.

أسعار الذهب الان

تراجع مستمر في سوق الذهب

ويأتي استمرار انخفاض أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة والجنيه الذهب في السوق المصرية.

الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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