جودة التعليم: اعتماد 354 معهدا أزهريا بنسبة نجاح 98.06% عن الفصل الدراسي الثاني 2026

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نتيجة المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد عن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث يعد ذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الأزهر الحافل بالتميز والجودة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

اعتماد 354 معهدا أزهريا بنسبة نجاح بلغت 98.06%

وأسفرت النتائج عن وصول إجمالي المعاهد المتقدمة للاعتماد في العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ م إلى 361 معهدًا، تم اعتماد 354 معهدًا منها بنجاح، بنسبة اعتماد بلغت 98.06%.

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، بأن هذه النسبة القياسية تعكس مدى الحرص والاهتمام الذي يوليه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة داخل المعاهد الأزهرية .

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الحصاد المتميز هو ثمرة جهد مكثف وعمل مخلص وتكامل بين جميع قطاعات المعاهد الأزهرية، مؤكدًا استمرار العمل بخطى ثابتة لتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد في مختلف المراحل التعليمية.

وبيّن الدكتور أحمد بركات، مدير عام جودة التعليم بالأزهر الشريف أن استيفاء هذا العدد الكبير من المعاهد لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يتوج الجهود الميدانية والدعم الفني المستمر المقدم للمعاهد، مشيدًا بجهود مديري الجودة والإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات.