رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ الغربية يفتتحان معهد فتيات محمود راشد سويدان بالغربية

افتتح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معهد فتيات محمود راشد سويدان، في إطار جهود الأزهر الشريف للتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، ودعم منظومة التعليم الأزهري بمختلف محافظات الجمهورية.

افتتاح معهد فتيات محمود راشد سويدان

أقيم المعهد على مساحة 1750 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه، ويتكون المبنى من خمسة طوابق، تضم 20 فصلًا دراسيًّا، بواقع 4 فصول بالطابق الثالث، و8 فصول بالطابقين الرابع والخامس، إلى جانب غرف للأنشطة، وقد صدر قرار تشغيل المعهد للمرحلتين الإعدادية والثانوية للفتيات.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن افتتاح المعهد يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم الأزهري بمحافظة الغربية، ويوفر للطالبات بيئة تعليمية مناسبة تساعدهن على التحصيل العلمي، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد يواصل جهوده للتوسع في إنشاء المعاهد وتجهيزها بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمبادرة التبرع بأرض المعهد، مؤكدًا أن دعم المجتمع للمعاهد الأزهرية يعكس الوعي بأهمية التعليم ودوره في بناء الإنسان، ويجسد التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في خدمة العملية التعليمية.

من جانبه، أعرب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته بافتتاح المعهد، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية وتجهيزها يمثل استثمارًا حقيقيًّا في أبناء المحافظة، ويسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في تقديم تعليم يجمع بين العلم والقيم، وبجهود جميع الجهات التي أسهمت في إنشاء المعهد وخروجه إلى النور.