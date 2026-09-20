مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق موقفه من أزمة ربيع ياسين نجم الأهلي التي أدت لايقاف بث برنامج ملعب البلدوزر.

وقال أسامة حسن في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية : عمرى ولا أقدر أتجرأ أغلط فى النادي الأهلي ، الأهلي نادي كبير ببطولاته وجماهيره.

وواصل : مقدرش أتكلم على كيان النادي الأهلي لكن أتكلم عن المنظومة داخل النادي الأهلي والأداء وصفقاته عمرى فى حياتي ما غلطت فى الأهلي وليس خوفا.

وواردف : أنا وغيري بالنسبة لـ الأهلي والزمالك ولا حاجة، أنتقد زى إمبارح لما قال ربيع ياسين الأهلي هياخد الدوري قلتله ابقى قابلني

وأوضح : قلت الأهلي أداءه سئ وا،ا بتكلم فى كورة بشكل فني ، كابتن ربيع انت امبارح شتمتني وغلطت فيا وأنا مقدرش أرد لإن أهلي وتربيتي فى المناطق الشعبية وعلى الطبلية علمونى إنى أحترم الكبير حتى لو غلط فيا

وواصل : كابتن ربيع إنت رمز ونجم كبير مقدرش أرد عليك وشرف ليا إنى قاعد معاك ومع الكابتن مجدي عبدالغني

واختتم أسامة حسن تصريحاته قائلا : دورى أنتقد المدرب وأداؤه واللاعيبة وعمرى ما غلطت فى كيان، أنا تربيتي فى حارة تمنعنى أرد على حد كبير