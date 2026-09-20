الزمالك يتحرك لإنعاش الخزينة.. تفاصيل اشتراكات فرع 6 أكتوبر

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن استعداد نادي الزمالك لفتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأيام المقبلة، ضمن تحركات الإدارة لتوفير موارد مالية جديدة ودعم خزينة النادي.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "يستعد نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة لفتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة الإدارة لتوفير موارد مالية جديدة ودعم خزينة النادي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "إدارة الزمالك تسعى إلى الاستفادة من عوائد الاشتراكات الجديدة في توفير سيولة مالية تساعد على التعامل مع عدد من الملفات والالتزامات داخل النادي، في ظل حاجة القلعة البيضاء إلى موارد مالية خلال الفترة المقبلة".