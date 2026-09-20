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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطورات ملف المدير الرياضي في الزمالك.. متى يعلن النادي الاسم الجديد وملامح الهيكلة؟

حسام الزناتي
حسام الزناتي
محمود أحمد

يقترب نادي الزمالك من إسدال الستار على ملف المدير الرياضي الجديد في ظل تحركات مكثفة من مجلس إدارة النادي لحسم تفاصيل الهيكلة الجديدة لإدارة قطاع الكرة بعد الفترة الماضية التي شهدت خلو المنصب عقب رحيل جون إدوارد.

وشهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة في الملف بعدما وصل الزمالك إلى مرحلة متقدمة من الاتفاق مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي وسط اتجاه لإتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن القرار خلال الساعات المقبلة.

اجتماع حاسم في الزمالك

ويناقش مجلس إدارة الزمالك ملف المدير الرياضي خلال اجتماعه اليوم الأحد وسط اتجاه لحسم التعيين بعد سلسلة من الجلسات التي جرى خلالها بحث تفاصيل المهمة وطبيعة الاختصاصات وآليات العمل داخل منظومة كرة القدم.

وتشير آخر التطورات إلى أن الزناتي هو المرشح الوحيد لهذا المنصب حاليًا بعدما شهدت الفترة الماضية جلسات بينه وبين مسؤولي النادي لمناقشة التصور الكامل للعمل وليس فقط التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وبالتالي فإن الإعلان المنتظر لا يرتبط فقط باختيار شخص لشغل منصب المدير الرياضي وإنما يأتي كخطوة أولى في إعادة ترتيب منظومة إدارة الكرة داخل القلعة البيضاء.

متى يعلن الزمالك المدير الرياضي؟

بات الإعلان الرسمي عن المدير الرياضي الجديد قريبًا مع انتظار الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد واعتماد القرار من مجلس الإدارة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الزمالك يستهدف الإعلان عن المدير الرياضي خلال فترة التوقف الدولي قبل أن تتقدم المفاوضات خلال الأيام الأخيرة إلى مراحل أكثر حسمًا.

وبحسب آخر التطورات المنشورة فإن اجتماع مجلس الإدارة اليوم يمثل محطة مهمة لحسم الملف ما يفتح الباب أمام إعلان الاسم رسميًا خلال الساعات المقبلة حال الانتهاء من اللمسات النهائية.

صلاحيات واسعة في إدارة الكرة

ولا يبدو أن دور المدير الرياضي الجديد سيكون شكليًا إذ يتجه الزمالك إلى منحه صلاحيات واسعة في تشكيل الهيكل الإداري المعاون له واختيار العناصر التي ستعمل ضمن منظومة إدارة الكرة.

وتتضمن الهيكلة المنتظرة ملفات مثل إدارة التعاقدات والتسويق والشؤون القانونية والقضايا الدولية مع وجود إشراف مباشر على فريق الكرة الأول.

وهذا يعني أن الزمالك يسعى إلى منح المدير الرياضي مساحة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الكرة بدلًا من أن يكون دوره مقتصرًا على مهام محددة داخل الفريق الأول.

إعادة هيكلة إدارة التعاقدات

ويأتي ملف إدارة التعاقدات في مقدمة الملفات المنتظرة مع الهيكلة الجديدة في ظل رغبة النادي في وضع آلية أكثر وضوحًا لإدارة الصفقات والتجديدات والملفات الخاصة باللاعبين.

ومن المنتظر أن يكون المدير الرياضي الجديد صاحب دور أساسي في اختيار العناصر التي ستتولى هذه الملفات إلى جانب وضع تصور متكامل لطريقة العمل داخل إدارة الكرة خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك ينفي تعدد المرشحين

وفي الوقت الذي انتشرت فيه خلال الأيام الماضية أسماء عديدة مرتبطة بالهيكلة الجديدة أكدت مصادر داخل الزمالك أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع مرشحين آخرين لتولي منصب المدير الرياضي وأن التركيز انصب على حسام الزناتي.

كما أن الأسماء التي ستعمل ضمن الهيكل الجديد لم يتم حسمها بشكل نهائي مع اتجاه لمنح المدير الرياضي نفسه صلاحية اختيار فريق العمل المعاون له.

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