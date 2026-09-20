لتحسين مستوى الخدمات.. محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية بحي بولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع بنطاق حي بولاق الدكرور، والتي تشمل تنفيذ رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ علي نسب أعمال تطوير ورصف شارع كفر طهرمس، إلى جانب استكمال أعمال تطوير ورصف شارع العمدة بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.

كما يجري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع محمد إبراهيم المتفرع من شارع الملكة، خلف مجمع المدارس، بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة محيط مدرسة سيف اليزل.

وفي شارع المصرف تتواصل أعمال التجريد والتسوية وتمهيد الطريق ورفع الأتربة والمخلفات، تمهيدًا لاستكمال الأعمال المقررة بالشارع، وذلك في إطار خطة الارتقاء بشبكة الطرق وتحسين المظهر الحضاري بنطاق حي بولاق الدكرور.